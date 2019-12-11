Информация из родительских чатов Севастополя о серийном педофиле не подтвердилась

Распространяемая в социальных сетях и родительских чатах информация о серийном преступнике, совершающем половые преступления в отношении школьников 8-16 лет в Ленинском и Гагаринском, не подтвердилась.

В Главном следственном управлении Следственного комитета по Крыму и Севастополю пояснили, что копия письма в департамент образования, которая стала причиной беспокойства севастопольских родителей, была направлена для проведения в школах профилактической работы.

Речь идёт о преступлениях разных периодов, в том числе –украинского. Прилагаемая к письму ориентировка дана на одного из возможных подозреваемых. По фактам, изложенным в письме, расследования уголовных дел не прекращаются. О действии серийного преступника на территории города речи не идёт.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь