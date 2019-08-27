Иранскую нефть могут начать перевозить через порты Крыма

Перевозка иранской нефти через порты Крыма могла бы стать одним из направлений сотрудничества между странами, сообщил постоянный представитель республики Крым при президенте РФ Георгий Мурадов информационному агентству ТАСС.

Транспортировка по прежним путям стала затруднительной для Ирана, так как Суэцкий канал, по которому ранее ходили танкеры с нефтью, оказался закрыт для страны из-за санкций.

«В этой ситуации Иран может воспользоваться нашими судоходными возможностями, каналами “река – море” – и перевозить нефть по Волгодону, через Крым, в Черное море», – сказал Мурадов.

По его словам, есть несколько направлений развития сотрудничества. Некоторые иранские бизнесмены и представители финансового сектора уже приезжали на полуостров и интересовались возможностью работы в Крыму. Однако, несмотря на это, активной работы с иранской стороны не ведется.

В конце августа сборная Ирана по легкой атлетике проведет тренировочный сбор в Крыму. Готовиться к чемпионату мира иранские спортсмены будут в спортивном комплексе “Арена – Крым” в Евпатории.



Источник: Вести.Севастополь