Иркутский ТЮЗ впервые приехал на гастроли в Севастополь

Иркутский театр юного зрителя имени Вампилова завершает свои гастроли в Севастополе. В студию Вести ФМ пришли руководитель литературно-драматургической части Иркутского театра юного зрителя имени Вампилова Лора Тирон и ведущая актриса ТЮЗа Наталия Маламуд. Они рассказали о спектаклях, которые выбрали для севастопольской публики иркутяне, о том, чем удивили их севастопольские зрители.

“Мы привезли в Севастополь спектакли для всех возрастов. “Я тоже была, прохожий” – постановка о Марине Цветаевой. Спектакль “Это все она?” – подразумевает подростковую аудиторию, семейный разговор. Родители могут прийти с детьми-подростками”, – рассказала Наталия Маламуд. “Мы бежали от заката” – спектакль Александра Вампилова, чье имя носит наш театр. В его основу легли ранние рассказы писателя, с которых он начинал свой литературный опыт, делал первые шаги в драматургии. Спектакль-импровизация на студенческие темы”, – добавила Лора Тирон.

Иркутский ТЮЗ им.Вампилова впервые гастролировал в Севастополе. На двух сценах: СевТЮЗа и ДОФа театр показал 4 спектакля для детей и 5 для взрослых.

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Вести ФМ – Севастополь

Источник: Вести.Севастополь