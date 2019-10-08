Искусственный интеллект будет работать в «Скорой помощи»

8 октября 2019     15
Искусственный интеллект будет работать в «Скорой помощи»

Уменьшить время ожидания «скорой», определить и блокировать ложный вызов, проконсультировать пациента, рекомендовать необходимые препараты. Всё это сможет обеспечить приложение «Скорая помощь», макет которого разрабатывают участники образовательной смены «Кубит.Pro» в Севастополе.

В эти дни в оздоровительном лагере «Ласпи» проходит первый Международный кейс-чемпионат выпускников Кампуса молодежных инноваций. Участники чемпионата уже разрабатывали актуальные проекты, которые сейчас реализуются на производствах. Однако, в сфере здравоохранения IT-технологии ребята применяют впервые.

«Мы хотим создать такое приложение, которое будет регулировать ложные вызовы, будет давать памятку – как оказать первую помощь пациенту по заданному диагнозу. Этим проектом мы должны объединить всех – и молодых родителей и детей, и пожилых людей. В эту систему мы хотим внедрять искусственный интеллект. Но пока мы создаём макет этого приложения», – рассказал в интервью Вести ФМ участник команды юных разработчиков Артём Кашин.

По словам руководителя проекта «кейс-чемпионата» Ольги Солдатовой до лета 2020 года все идеи, которые представят на фестивале «Технофест» будут совершенствоваться. В случае успешной разработки Севастополь будет использовать эти проекты в жизнедеятельности города. Напомним, с 30 сентября по 10 октября в Севастополе проходит первый Международный кейс-чемпионат выпускников Кампуса молодежных инноваций. Лучшие выпускники из 35 регионов России встретились в «Ласпи». 9 октября на площади Нахимова пройдёт фестиваль технического творчества «Технофест».

Вести ФМ – Севастополь

Источник: Вести.Севастополь

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