Исполнилось 255 лет со дня появления в России каменных верстовых столбов

Ровно 255 лет назад 22 сентября 1764 года во время правления Екатерины Великой комиссия о каменном строении Петербурга и Москвы приняла решение благоустроить главные въезды в столицу по Царскосельской и Петергофской дорогам – заменить деревянные указатели на каменные.

Позже по единому образцу были изготовлены остальные знаки, которые установили на дорогах России. Они представляли собой обелиски из гранита или мрамора. Первая дорога, на которой появились такие каменные столбы, шла от Москвы до Коломны. Поэтому верстовой столб в народе стали именовать Коломенской верстой. Верста равна нынешнему 1,0668 километра.

Верстовые столбы изготавливались в строительных мастерских Исаакиевского собора Петербурга. На первом и последнем столбе были установлены солнечные часы. Автором обелисков считают архитектора Антонио Ринальди, но никакими документами это не подтверждается.

В Севастополе со времен Екатерины сохранился один дорожный знак, который сейчас охраняется государством как памятник архитектуры. Верстовые столбы появились на полуострове к 1787 году – к путешествию императрицы в Таврическую область.

Губернатор Тавриды Василий Васильевич Нечуй-Коховский обратился к князю Потемкину с предложением: “Не угодно ли будет по дороге, где шествие, поставить по два или по три каменных столба пяти или десяти верстовых. Буде на оное последует повеление, прикажите оным сделать план и мне доставьте”. История сохранила ордер Потемкина от 8 (19) сентября 1784 года: “Расстояние пути означить милями и верстами… каменными, ставя первые по десятки (т.е. через каждые десять верст), другие же на каждой версте. Я пришлю тех и других рисунок”, приводит переписку портал «Полуостров сокровищ».

Обозначения милей и верст были установлены в 1786 году. Их проект не обнаружен и автор его неизвестен. Историки полагают, что им мог быть инженер-полковник Н.И. Корсаков, в обязанности которого входило благоустройство дороги по маршруту путешествия императрицы. Версты были обозначены каменными колоннами или треугольными обелисками, высеченным из дикого камня. А через каждые 10 верст стояла круглая пропорционально вытесанная колонна, с украшением в виде восьмиугольной капители с тупым верхом.

В настоящее время верстовых столбов в Крыму не найдешь, а миль сохранилось лишь 6 на весь полуостров. В Севастополе на Северной стороне на повороте с улицы Челюскинцев к пляжу Учкуевка можно увидеть такую “Екатерининскую милю”.

Вторая миля сохранилась в Бахчисарае рядом с Ханским дворцом. Третья — на трассе Симферополь – Севастополь на повороте не доезжая 1 км до села Севастьяновка. Четвёртая, располагавшаяся между селами Насыпное и Первомайское, при повороте на Отважное, была разрушена в 1998 году. Тогда же куски мили перевезли во двор краеведческого музея в Старом Крыму. Сотрудники музея заново «собрали» милю, и теперь она в обломках хранится во дворе музея. 10 мая 2010 года на трассе Симферополь – Феодосия на повороте в село Отважное установлен памятный знак в виде екатерининской мили.

Пятая стоит на 29-м км шоссе Симферополь – Феодосия около села Цветочное. Шестая была на территории военного полигона к северу от горы Агармыш на месте старой дороги в Карасубазар. Она сохранилась хорошо и сейчас находится во дворе Старокрымского историко-литературного музея.

Вестовые столбы просуществовали в России до 1918 г. Большевики ломали их как символы самодержавия, потому что почти на всех сверху был установлен двуглавый орел, и сохранились их считанные единицы. Например, в Москве близ Рогожской Заставы можно увидеть своеобразный памятник версте – каменный столб 1783 года с надписью: «От Москвы 2 версты».

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь