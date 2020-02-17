Истории севастопольских первоклассниц 1945 года стали книгой

«Одноклассницы сорок пятого года» – книгу с таким названием презентовали в Морской библиотеке Севастополя.

Героинями произведения стали 12 женщин, которые сели за парты в год Великой Победы. Условия тогда были трудными – трём классам по 40 человек приходилось заниматься в общем холле школы №4. И не за партами, а за деревянными ящиками.

«Вместо парт и столы были, и на коленках писали, и доски клали, и руки мёрзли, чернила застывали, особенно в зимнее время, когда не топили, сидели в основном одетыми мы», – вспоминает героиня книги «Одноклассницы сорок пятого года» Лариса Турянская.

«Общаясь со школьниками современными, я узнаю, что они не довольны, то столы не такого цвета, то телефон мобильный не последней модели, туфли не такие, а когда я слушал первоклассниц 45-го года, у них платьица школьные в лучшем случае были пошиты из флагов расцвечивания. А в школу они ходили не с рюкзаками, не с сумками, а с холщовыми пакетиками, также сшитыми из флагов расцвечивания, в лучшем случае на пуговке», – делится автор книги «Одноклассницы сорок пятого года» Владимир Илларионов.

Некоторые истории из книги вошли в фильм с одноимённым названием. Лента «Одноклассницы сорок пятого года» выложена в свободный доступ в Интернете. Автор фильма проследил не только школьный путь своих героинь, но и как сложились их судьбы после получения аттестата. Любопытно, что до сих пор выпускницы 1955-го года организуют общие встречи. Они стали последними, кто учился в женской школе. Мальчики и девочки на год младше завершали учёбу уже в смешанных классах.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь