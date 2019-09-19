Исторические надписи на фасаде поликлиники закрасят, как не имеющие ценности

Слово «изделия» – легко читается, а вот «кондитерские» – можно разобрать с трудом. На каждом слое штукатурки – своё слово. Все эти надписи сделаны в советское время, но в разные годы. А обнаружили их в 2014. Когда в здании на Ленина, 20 начался ремонт и рабочие стали очищать фасад – многие слова перемешались.

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Историки установили – реклама появлялась в период с 1910 по 1926 годы. В это время здесь располагались столовые. Сейчас эти стены – городская достопримечательность, говорят местные жители.

«Сейчас даже уже сюда экскурсии, я видела, водят, очень часто приходят фотографироваться. Ну, практически, каждый день», – рассказывает житель улицы Ленина Татьяна Рауэн.

Сегодня в здании – детская поликлиника. За пять лет, пока решалась судьба фасада, помещения серьезно пострадали от непогоды. Своими силами боролись и с сыростью, и с плесенью – рассказывает главный врач.

«Посетители наши видели, в каком обветшалом состоянии находятся и стены, и кабинеты, и полы, однозначно здание нуждалось в ремонте», – делится главный врач детской поликлиники №2 Елена Аверина.

На вопрос: почему не смогли найти специалистов и восстановить надписи, в Управлении по Охране объектов культурного наследия нам ответили, что в этом не было необходимости.

«Существование этой бакалеи лишь незначительный период времени в этом доме, и научно-методический совет по охране памятников, и эксперты – три эксперта аттестованных министерством культуры, сочли что эта надпись не представляет серьёзной историко-культурной ценности, хотя она была зафиксирована в проектной документации», – говорит начальник Управления охраны объектов культурного наследия Севастополя Михаил Рязанцев.

Подрядчик, в свою очередь, заверяет: кроме надписей, ни один объект культурного наследия во время реставрации здания не пострадает.

«По предметам культурного наследия мы проводим реставрацию, мы реставрируем полностью фасад, приближенно к внешнему виду конца 19 века, мы реставрируем кровлю, и реставрируем предметы культурного наследия, которые были внутри, в частности историческая лестница, историческая площадка, объекты исторические», – поясняет заместитель директора по строительству компании-подрядчика реставрирующей здание №20 по улице Ленина Алексей Зверев.

Севастопольские историки рассказывают, восстановить надписи в первоначальном виде невозможно: фотографий оригинала не осталось. Без них многие слова не разобрать. А вот нынешний вид фасада – сохранить стоит, убеждён историк Вадим Прокопенков. Этот дом мог бы стать частью экспозиции о центральном городском кольце.

«Сделать такие информационные стенды, может быть в одном месте их поместить, со схемой и рассказать кратко о каждом доме. Все равно даже эти надписи нужно объяснять: почему они сохранены, именно на этом доме, а на остальных домах нет», – отметил кандидат исторических наук Вадим Прокопенков.

Для своего архива облик фасада он уже запечатлел. В ближайшее время надписи скроются от глаз за слоем штукатурки. Но из памяти севастопольцев тайну этих стен уже не стереть.

Алёна Давыдова, Сергей Буторин, Наталья Бабкевич

Источник: Вести.Севастополь