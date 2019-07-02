Италия хочет возобновить экономические отношения с Крымом

2 июля 2019     10
Италия хочет возобновить экономические отношения с Крымом

Итальянские предприниматели хотят наладить отношения с Крымом в различных отраслях экономики. Но открытые шаги навстречу они пока не делают, сообщил ТАСС посол России в Италии Сергей Разов накануне официального визита Владимира Путина в Рим.

“Крым привлекает итальянских предпринимателей возможностями кооперации в таких областях, как производство сельскохозяйственного и винодельческого оборудования, продуктов, кормов для животных. Реальный интерес к экономическому сотрудничеству с полуостровом есть, но сегодня дело ограничивается пока нерегулярными контактами и заявлениями о намерениях налаживать это сотрудничество”, – поясняет посол.

Главным препятствием для Италии является отношение Евросоюза к статусу Крыма, которого Италия должна придерживаться, т.к. является членом ЕС. Несмотря на это, итальянцы участвовали в международном Ялтинском экономическом форуме.

 

Фото – РИА Новости Крым

Никита Железняк

Источник: Вести.Севастополь

Сейчас читают:

Италия хочет возобновить экономические отношения с Крымом
Италия хочет возобновить экономические отношения с Крымом

Итальянские предприниматели хотят наладить отношения с Крымом в различных отраслях экономики. Но открытые шаги навстречу они пока не делают, сообщил …


Вести Севастополь 2.07.2019
Вести Севастополь 2.07.2019. Выпуск 14:25

Главные темы выпуска: – Скучно не будет! Городские парки теперь в поле зрения специальной службы. Чего ждать тем, кто пришёл …


Vietnam Airlines начала летать в «Шереметьево»
Vietnam Airlines начала летать в «Шереметьево»

Вьетнамская авиакомпания Vietnam Airlines начала осуществлять полеты в московский аэропорт «Шереметьево». Об этом во вторник, 2 июля, сообщил заместитель генерального …


Пятый турнир по боксу в Севастополе: лучшие моменты в видео «ИНФОРМЕРа»
Пятый турнир по боксу в Севастополе: лучшие моменты в видео «ИНФОРМЕРа»

Источник: Портал Информер


СМИ: cын депутата-чалистки Татьяны Щербаковой считает Россию агрессором?
СМИ: cын депутата-чалистки Татьяны Щербаковой считает Россию агрессором?

Источник: Портал Информер



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram
Поделиться:

Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты