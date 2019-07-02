Италия хочет возобновить экономические отношения с Крымом

Итальянские предприниматели хотят наладить отношения с Крымом в различных отраслях экономики. Но открытые шаги навстречу они пока не делают, сообщил ТАСС посол России в Италии Сергей Разов накануне официального визита Владимира Путина в Рим.
“Крым привлекает итальянских предпринимателей возможностями кооперации в таких областях, как производство сельскохозяйственного и винодельческого оборудования, продуктов, кормов для животных. Реальный интерес к экономическому сотрудничеству с полуостровом есть, но сегодня дело ограничивается пока нерегулярными контактами и заявлениями о намерениях налаживать это сотрудничество”, – поясняет посол.
Главным препятствием для Италии является отношение Евросоюза к статусу Крыма, которого Италия должна придерживаться, т.к. является членом ЕС. Несмотря на это, итальянцы участвовали в международном Ялтинском экономическом форуме.
Фото – РИА Новости Крым
Никита Железняк
Источник: Вести.Севастополь