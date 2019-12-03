Итоги реализации проекта «Умный город» подводят в Севастополе

3 декабря 2019     17
Итоги реализации проекта «Умный город» подводят в Севастополе

В 2019 году специалисты завершили внедрение единой городской карты севастопольца.

Уже выпущено порядка 120 тысяч экземпляров. Проведена цифровизация предприятий «Севтеплоэнерго» и «Горсвет», внедрены системы внутридворового видеонаблюдения, счетчиков, автоматическая система проката электросамокатов. Открыто 12 станций, 11 в стадии завершения. Всего их будет 70. В 2020-ом году в Севастополе планируют ввести вторую очередь дата-центра. Он необходим для функционирования всех подсистем и элементов «Умного города». В существующем можно разместить около двухсот серверных стоек. Вторая очередь позволит вместить ещё столько же. Это необходимо для дальнейшего развития проекта.

«Это система внутридомовых электронных голосований, это личные кабинеты. То есть, это те услуги для граждан, в том числе и проактивные услуги для граждан, которые должны оказываться в электронном виде. И это большая работа, которая предстоит главному управлению информатизации и связи, которое является заказчиком проекта на сегодняшний день», – отмечает руководитель приоритетного проекта департамента экономического развития города Севастополя Пётр Даричев.

В работе по цифровизации Севастополя участвуют разные городские предприятия. Благодаря «Горсвету» появятся новые источники освещения, более яркие и экономичные, чем были раньше. Первые фонари уже установлены на улице Жидилова.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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