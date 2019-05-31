Итоги фестиваля "Золотой Витязь" подвели в Севастополе. Список победителей

Церемония награждения победителей юбилейного кинофестиваля “Золотой Витязь” состоялась а в театре Луначарского. В этом году киносмотр собрал режиссёров из Сербии, России, Беларуси, Казахстана и других стран.

Более 180 фильмов было показано за десять фестивальных дней, а всего за 28 лет существования Золотой Витязь показал более 8 тысяч фильмов.

Особый приз от губернатора Севастополя – медали, посвящённые 75-летию освобождения Севастополя и 5-летия воссоединения с Россией достались сербской актрисе Иване Жиган. А историю о сербской Приштине – это фильм Андрея Волгина “Балканский рубеж”, особо отметило севастопольское благочиние. Специальный музыкальный “Золотой Витязь” присуждён севастопольскому симфоническому оркестру и его дирижёру – Владимиру Киму. В номинации “фильмы для детей” главный приз достался фильму Василия Ливанова “Медный всадник”. Специальные награды получила и программа “Вести Севастополь”.

В категории “Студенческие фильмы” золото досталось картине “Облепиховое лето” Виктора Алфёрова, серебро – “Бескрайнему саду” Галина Стоева, бронза – “В горах” Кристины Каразян.

В категории “Игровые художественные фильмы” золотого витязя получили Андрей Волгин за кинофильм “Балканский рубеж” и Вера Глаголева “За вклад в киноискусство”, серебряный приз достался Павлу Павликовскому за фильм “Холодная война”, а бронза – Евгению Емелину за кинокартину “Варрава”.

Среди документальных полнометражных фильмовлучшими стали фильм “Эль Пепе. Высшая жизнь” Эмира Кустурица и “Путь воина Христова” Христо Димитрова. Обладателем серебряного приза стала картина “Лев Рохлин. Приказано забыть” Сергея Роженцева, а бронзовый витязь ушел фильму “Мечта” Дениса Галушка.

Лучшимдокументальным короткометражным фильмом стал фильм “Долина царей” Ефима Грабой, на втором месте фильм “Санитар” Елены Дубковой, третье место – фильм “Пластилин” Ивана Магдесьяна.

За лучшийанимационный фильм “Здравствуйте, родные” золотого витязя получил Александр Васильев, серебряного витязя получила “Белозубка” Павла Носырева и бронзовый приз достался фильму “Почему снег” Станислава Повидлова.

Лучшим детским фильмом стал “Медный всадник России” Василия Ливанова, на втором месте “Правила Геймера” Игоря Четверикова, а на третьем – “Времена детства” Андрея Кима.

Источник: Вести Севастополя