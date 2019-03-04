И всё-таки мост: в Севастополе определились с переходом через бухту

2 марта 2019     157
И всё-таки мост: в Севастополе определились с переходом через бухту

Губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников заявил, что в ближайшее время общественности будет представлен проект мостового перехода через Севастопольскую бухту, который соединит Северную и Южную стороны города. Об этом он заявил во время “прямой линии” с жителями города в четверг.

“Недавно мы рассматривали варианты трассировок: и тоннеля и надземного перехода (через Севастопольскую бухту). Если изначально тоннель задумывался как вариант решения вопроса – как жителям Северной стороны добраться до центральной части города, то представленный проект трассировки, мы его скоро покажем, это, скорее всего, мост, который совместно с Гераклейской рокадой (проект новой трассы в Севастополе) приведет к развитию территории. Надо создавать новые жилые массивы и социальные объекты на Сверенной стороне”, — сказал он.

Сегодня транспортное сообщение районов южной и северной сторон Севастополя организовано либо в объезд Севастопольской бухты автомобильным транспортом, либо через бухту на общественных катерах. Путь от берега до берега занимает 15 минут на катере или пароме. Во время шторма жители северной части города около часа объезжают бухту через Инкерман, чтобы добраться на работу в центр. В час пик или по скользкой дороге путь может занять и два часа. Поэтому проекты мостов и тоннеля через Севастопольскую бухту указывались во всех генеральных планах города послевоенного периода. После возвращения Крыма и Севастополя в состав России власти города при поддержке руководства РФ решили вернуться к вопросу строительства.

 
crimea.ria.ru
Фото с сайта sevtaksi.com




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