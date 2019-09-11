И.о. заместителя губернатора Севастополя Сергей Валуев ушел в отставку

11 сентября 2019     23
И.о

В должности вице-губернатора Валуев проработал ровно год. В Севастополь он приехал в конце лета 2018-го по приглашению Дмитрия Овсянникова и 10 сентября приступил к исполнению обязанностей. До своего назначения в город-герой Валуев возглавлял один из департаментов в министерстве промышленности и торговли России, где в свое время заместителем министра работал Овсянников. Севастополь не был для Валуева чужим городом.

Как рассказал журналистам сам Сергей Владимирович: “Все детство прошло здесь, мои прабабушка-прадедушка похоронены здесь, в этом городе живут мои сестры”. 

Сегодня на заседании правительства 44-летнему чиновнику вручили почетную грамоту города. Как сказал сам, теперь уже бывший и.о. заместителя губернатора, он возвращается в Москву на федеральную службу. Эксперты не исключают, что Дмитрий Овсянников собирает старую команду для работы на новом месте. В начале августа в интервью РИА Новости бывший губернатор Севастополя сообщил, что его ждет новая должность, предложенная президентом страны:

 — У вас уже есть понимание, чем займетесь дальше? – спросил у Овсянникова корреспондент агентства.

— Соответствующее решение президент уже принял, и я его буду исполнять, – коротко ответил бывший губернатор. 

За последние два месяца Валуев стал третьим заместителем губернатора, ушедшим в отставку – летом свои посты покинули Илья Пономарев и Владимир Татарчук

Служба информации “Вести – Севастополь” 

Источник: Вести.Севастополь

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