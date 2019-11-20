Кабан стал участником ДТП на трассе «Севастополь – Ялта»

Накануне вечером водитель автомобиля «Москвич» не заметил в темноте выбежавшего на дорогу дикого кабана и совершил наезд на него. От удара машина перевернулась на бок и вылетела на встречную полосу.

Кроме сотрудников ГИБДД, к месту ДТП приехали пожарные – они отключили аккумуляторные клеммы «Москвича», чтобы избежать взрыва, а также смыли с проезжей части разлившийся бензин.

Двоих пострадавших спасатели передали врачам скорой помощи, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Республике Крым.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Фото ГУ МЧС по Республике Крым

Источник: Вести.Севастополь