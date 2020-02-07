Кабмин постановил усилить защиту Крыма от террористов

Полная антитеррористическая защита объектов в Крыму должна быть обеспечена к началу 2023 года.

Согласно постановлению Правительства, на территории Крыма должна быть обеспечена полная антитеррористическая защита учреждений образования и медицины, а также мест массового пребывания людей, культурных и спортивных объектов. Такие же меры будут применены и к городской инфраструктуре, объектам гостиничного и туристического бизнеса.

Подобные меры вызваны участившимися попытками совершения террористических актов в Крыму. Российские спецслужбы с 2014 года пресекли несколько попыток совершения терактов в Крыму, сообщает «Парламентская газета».

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь