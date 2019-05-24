Кабо, Боярский и Ливанов пустили корни в Севастополе

23 мая 2019     61
Кабо, Боярский и Ливанов пустили корни в Севастополе

В парке Ахматовой Кабо, Боярский и Ливанов посадили именные деревья. Акция прошла в рамках международного кинофорума “Золотой Витязь”.

Всего сегодня российские и зарубежные деятели кино высадили 100 деревьев – это грецкий орех и миндаль. Около каждого из них установлены таблички с именами актеров. Событие вызвало большой ажиотаж. Посмотреть на звезд кино и сфотографироваться с ними собрались десятки жителей и гостей города.

«Я уже к операции посадки приготовился. У меня был опыт посадки деревьев с командой “Зенит” в Санкт-Петербургском Михайловском садике. Там есть зенитовские деревья и рядом мое. Это у меня вторая посадка на такой потрясающей земле, как Севастополь. Это останется навсегда. Потому что я приеду проверю, прижилось оно или нет. А потом мои внуки приедут скажут: Это наш дед посадил», – сказал Михаил Боярский.

Организаторы кинофорума планируют ежегодно сажать именные деревья. А ухаживать за ними будет предприятие “Парки и скверы”.

Источник: Вести Севастополя


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