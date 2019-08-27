Кавалер ордена за заслуги перед Отечеством ставит спектакль по рассказам Шукшина

27 августа 2019     19
Кавалер ордена за заслуги перед Отечеством ставит спектакль по рассказам Шукшина

Григорий Лифанов и Евгений Журавкин, получившие государственные награды России, готовятся к премьере нового спектакля. Накануне стало известно, что главный режиссёр театра имени Луначарского Григорий Лифанов удостоен ордена “За заслуги перед Отечеством 2-й степени”. В этом году он отмечает 30-летие своей творческой деятельности. Последние 4 года Лифанов полностью посвятил Севастополю. А один из ведущих актёров театра Евгений Журавкин получил звание заслуженного артиста России. 

Маленький зал с видом на Артбухту почти под самой крышей театра. Репетиция в разгаре. Сегодня изучают особенности народной музыки. Готовят спектакль по произведениям Шукшина. За аккордеоном Евгений Журавкин – заслуженный артист Российской Федерации. Указ о присвоении высокого звания был подписан 23 августа.

«Я очень рад, что в последнее время на театральный Севастополь и на наш театр обращается очень пристальное внимание, – говорит Евгений. – И звание мне, и орден нашему главному режиссёру – это оценка заслуг всего коллектива».

Главный режиссёр Григорий Лифанов тоже на репетиции. Орден за заслуги перед Отечеством 2-й степени он относит к заслугам всего театрального коллектива, с которым работает уже 4 года. А карьера Лифанова началась больше 30 лет назад. Малый академический театр в Екатеринбурге, преподавание во ВГИКе и уникальные мастер-классы не только в России, но и в Чехии, Германии, Польше, Вьетнаме.

«Ты изучаешь сначала их менталитет, возможности, способности, другую культуру. Конечно, и они берут от нас систему Станиславского, какие-то наши коды. А то, что касается их культуры, я тоже ее впитываю, – рассказывает Григорий Алексеевич.

Премьера спектакля по произведениям Шукшина “Охота жениться” намечена на ноябрь: после того, как актёры выйдут из отпуска. Но перед этим луначарцы покажут ещё одну премьеру. Уже в конце этой недели – “Ромео и Джульетта”. В этом спектакле занят ещё один заслуженный артист России Сергей Санаев. Именно он в этом году в театре имени Луначарского открыл галерею почётных званий.

Андрей Поперечнюк, Антон Терёшкин, Андрей Асташев

Источник: Вести.Севастополь

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