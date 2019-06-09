Кавказское побережье Черного моря очищено от боеприпасов времён ВОВ

9 июня 2019     12
Кавказское побережье Черного моря очищено от боеприпасов времён ВОВ

Водолазы Новороссийской военно-морской базы Черноморского флота завершили разминирование взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны в районе Кавказского побережья. Их уничтожили на месте дистанционным подрывом с использованием электродетонаторов.

Данные о нахождении боеприпасов поступили от специализированной организации, занимающейся дистанционным магнитометрическим и гидролокационным обследованием морского дна. И в течение 10 дней водолазы обезвредили более 30 предметов, среди которых артиллерийские снаряды, авиационные бомбы и якорные мины, залегающие на глубинах до 10 метров, сообщает отдел информационного обеспечения Черноморского флота.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Фото с сайта news.pn

Источник: Вести Севастополя

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