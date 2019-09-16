Каждая девятая авария в Севастополе происходит с участием начинающих водителей

В половине этих ДТП виноваты оказались сами водители со стажем менее двух лет. Трое из них находились в состоянии алкогольного опьянения.

Каждая девятая авария в Севастополе происходит с участием начинающих водителей В половине этих ДТП виноваты оказались сами водители со стажем менее двух лет. Трое из них находились в состоянии алкогольного …



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