В половине этих ДТП виноваты оказались сами водители со стажем менее двух лет. Трое из них находились в состоянии алкогольного опьянения.
Источник: Вести.Севастополь
В половине этих ДТП виноваты оказались сами водители со стажем менее двух лет. Трое из них находились в состоянии алкогольного опьянения.
Источник: Вести.Севастополь
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Каждая девятая авария в Севастополе происходит с участием начинающих водителей
В половине этих ДТП виноваты оказались сами водители со стажем менее двух лет. Трое из них находились в состоянии алкогольного …
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В Белогорском районе опять горит степь
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Российская промышленность поднялась
Прирост промышленного производства за август составил 2,9 процента по сравнению с августом 2018 года и 2,5 процента по сравнению с …
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Возбуждено дело после травмирования девочки на качелях в Уфе
В Уфе возбуждено уголовное дело по факту травмирования ребенка из-за «выполнения работ или оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности» (ч. …
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Севастополец упал в четырехметровую яму
В Нахимовском районе Севастополя мужчина упал в неограждённую яму глубиной около 4 метров. Об этом сообщает Центр обеспечения мероприятий гражданской …