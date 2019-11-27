Каждое десятое дерево на Большой Морской нужно заменить

27 ноября 2019     3
Каждое десятое дерево на Большой Морской нужно заменить

Дендрологи Никитского ботанического сада и Крымского Федерального университета подвели итоги исследований состояния деревьев на улице Большая Морская.

Учёные сошлись во мнении, что заменить необходимо около 230 из 2300 деревьев.

«Завершилось инструментальное обследование растений на улицах Большая Морская, Лазарева, Ушакова. Два ботанических сада вели работу параллельно, используя различную технику, и по итогу получили схожие результаты», – заявил вице-губернатор Владимир Базаров.

Первыми под замену попадут деревья грецкого ореха – все они в неудовлетворительном состоянии. Из 88 каштанов заменят только пять, а также часть акаций.

Власти совместно с дендрологами планируют в течение недели определиться с породами деревьев, которые будут высаживать вместо больных растений. Известно, что предпочтение отдаётся лиственным растениям.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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