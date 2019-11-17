Каждое четвертое преступление в России раскрывают участковые

Сегодня в России день участковых уполномоченных полиции. Сотрудники этой службы первыми приходят на помощь людям в трудных ситуациях. И для многих именно участковый олицетворяет систему охраны правопорядка.

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Участковый выявляет преступления, помогает их раскрыть, но самое главное – должен предупредить нарушения закона. Каких участковых севастопольцы считают лучшим, МВД выясняет с помощью онлайн-голосования. В этом году в тройке лидеров – майор полиции Сергей Снегирёв.

Утро Сергея Снегирёва всегда начинается с проблем. О них рассказывают те, кому нужна помощь участкового. Всех жителей своего участка – а их в Терновке и Родном – 3 тысячи – он знает по именам. И, говорит, работу в селе на город вряд ли согласился бы поменять.

«В сельской местности у меня остается намного больше времени, чтобы уделить внимание конкретным проблемам, более серьезно вникнуть в них и оказать действенную помощь, – рассказывает старший участковый уполномоченный отдела МВД России по Балаклавскому району г. Севастополя. – Люди звонят круглосуточно, иногда и после 12. Отказать тоже нельзя, приходится отвечать, помогать, иногда людям нужен просто какой-то совет».

Сергей носит погоны, но чаще выступает психологом, переговорщиком и примирителем. Большинство обращений к участковому связаны с хулиганством, семейными ссорами и бытовым насилием.

Участвовать в серьезных расследованиях и важных операциях участковым приходится не часто, но Сергей Снегирёв свою работу любит за то, что она помогает предотвращать преступления.

По данным МВД России, в подразделениях нашей страны служат более 48 тысяч участковых. Ежегодно именно они раскрывают каждое четвертое преступление. На одного участкового приходится микрорайон с населением в среднем три тысячи человек, более ста из которых подлежат постоянному контролю.

В Севастополе 128 участковых. В профессиональный праздник лучшим из них вручают новые звания и награды за успехи в службе.

Начальник управления МВД России по Севастополю Василий Павлов рассказывает: сам никогда участковым не был, но всегда знал – люди этой профессии и верные друзья, и надежные партнеры.

«Если участковый хороший, и, если ты найдешь подход к этому участковому, преступление, которое хочешь раскрыть, ты однозначно раскроешь», – уверен Василий Павлов.

Ветеран МВД Виктор Никитин

За 30 лет в милиции Виктор Никитин помог раскрыть сотни преступлений. Вспоминает – самые успешные операции всегда выпадали на 7 ноября. Так еще в начале своей службы в праздничный день раскрыл серию поджогов. Несколько лет подряд в одно и то же время в посёлке горела одна и та же постройка. Участковый устроил засаду.

«Знаете, когда открывают канистру бензина, она звякает! И вот была тишина, а тут канистра звякнула, думаю: наверное, мне повезло! – вспоминает тот день Виктор Никитин. – Я напрягся, конечно: кто тут? Потихоньку достал пистолет, подхожу сзади, и слышу: спичка чиркнула».

Поджигателем оказалась женщина. Злоумышленницу Никитин задержал, свою вину она потом признала. А Виктор Никитин в тот год стал лучшим участковым. Говорит, пусть у сегодняшних участковых и техники больше, и оружие мощнее – работать им тяжелее. В век камер на мобильных телефонах и свободного интернета нельзя дать волю ни малейшей эмоции, чтобы сохранить достойное имя полицейского. И, как считает ветеран МВД, у тех севастопольских участковых, что сейчас на страже порядка, это получается.

Алёна Давыдова, Александр Соловьёв, Антон Кузнецов, Наталья Бабкевич

Источник: Вести.Севастополь