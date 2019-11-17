Каждое четвертое преступление в России раскрывают участковые

17 ноября 2019     23
Каждое четвертое преступление в России раскрывают участковые

Сегодня в России день участковых уполномоченных полиции. Сотрудники этой службы первыми приходят на помощь людям в трудных ситуациях. И для многих именно участковый олицетворяет систему охраны правопорядка.

Участковый выявляет преступления, помогает их раскрыть, но самое главное – должен предупредить нарушения закона. Каких участковых севастопольцы считают лучшим, МВД выясняет с помощью онлайн-голосования. В этом году в тройке лидеров –  майор полиции Сергей Снегирёв.

Утро Сергея Снегирёва всегда начинается с проблем. О них рассказывают те, кому нужна помощь участкового. Всех жителей своего участка – а их в Терновке и Родном – 3 тысячи – он знает по именам. И, говорит, работу в селе на город вряд ли согласился бы поменять.

«В сельской местности у меня остается намного больше времени, чтобы уделить внимание конкретным проблемам, более серьезно вникнуть в них и оказать действенную помощь, – рассказывает старший участковый уполномоченный отдела МВД России по Балаклавскому району г. Севастополя. – Люди звонят круглосуточно, иногда и после 12. Отказать тоже нельзя, приходится отвечать, помогать, иногда людям нужен просто какой-то совет».

Сергей носит погоны, но чаще выступает психологом, переговорщиком и примирителем. Большинство обращений к участковому связаны с хулиганством, семейными ссорами и бытовым насилием.

 

Участвовать в серьезных расследованиях и важных операциях участковым приходится не часто, но Сергей Снегирёв свою работу любит за то, что она помогает предотвращать преступления. 

По данным МВД России, в подразделениях нашей страны служат более 48 тысяч участковых. Ежегодно именно они раскрывают каждое четвертое преступление. На одного участкового приходится микрорайон с населением в среднем три тысячи человек, более ста из которых подлежат постоянному контролю.

В Севастополе 128 участковых. В профессиональный праздник лучшим из них вручают новые звания и награды за успехи в службе.

Начальник управления МВД России по Севастополю Василий Павлов рассказывает: сам никогда участковым не был, но всегда знал – люди этой профессии и верные друзья, и надежные партнеры.

«Если участковый хороший, и, если ты найдешь подход к этому участковому, преступление, которое хочешь раскрыть, ты однозначно раскроешь», – уверен Василий Павлов.

Ветеран МВД Виктор Никитин

За 30 лет в милиции Виктор Никитин помог раскрыть сотни преступлений. Вспоминает – самые успешные операции всегда выпадали на 7 ноября. Так еще в начале своей службы в праздничный день раскрыл серию поджогов. Несколько лет подряд в одно и то же время в посёлке горела одна и та же постройка. Участковый устроил засаду.

«Знаете, когда открывают канистру бензина, она звякает! И вот была тишина, а тут канистра звякнула, думаю: наверное, мне повезло! – вспоминает тот день Виктор Никитин. – Я напрягся, конечно: кто тут? Потихоньку достал пистолет, подхожу сзади, и слышу: спичка чиркнула».

Поджигателем оказалась женщина. Злоумышленницу Никитин задержал, свою вину она потом признала. А Виктор Никитин в тот год стал лучшим участковым. Говорит, пусть у сегодняшних участковых и техники больше, и оружие мощнее – работать им тяжелее. В век камер на мобильных телефонах и свободного интернета нельзя дать волю ни малейшей эмоции, чтобы сохранить достойное имя полицейского. И, как считает ветеран МВД, у тех севастопольских участковых, что сейчас на страже порядка, это получается.

Алёна Давыдова, Александр Соловьёв, Антон Кузнецов, Наталья Бабкевич

Источник: Вести.Севастополь

Поделиться:

Сейчас читают:

Наибольшее количество вопросов у севастопольских предпринимателей вызывает работа ДИЗО
Наибольшее количество вопросов у севастопольских предпринимателей вызывает работа ДИЗО

Основной темой форума стали сложности, которые испытывает бизнес-сообщество Севастополя при обращении к властям по проблемам в сфере земельных и имущественных …


Погода в Крыму на 17 ноября
Погода в Крыму на 17 ноября

По данным синоптиков, в воскресенье на полуострове восточный ветер 8-13 метров в секунду. Температура воздуха 12-17 градусов тепла. В Симферополе …


До финиша ползком – малыши участвуют в первых состязаниях в их жизни
До финиша ползком – малыши участвуют в первых состязаниях в их жизни

В Севастополе проходит III ежегодный чемпионат для крох “Ползком”. Его участникам нет и двух лет. Всех «спортсменов» разделили на три …


В день памяти «Русского исхода» в Севастополе вспоминают события 1920 года
В день памяти «Русского исхода» в Севастополе вспоминают события 1920 года

В 11:30 от Свято-Владимирского собора – усыпальницы адмиралов – вышел Крестный ход. Его участники направились к Графской пристани – именно …


В Сочи в результате ДТП погиб 16-летний водитель
В Сочи в результате ДТП погиб 16-летний водитель

12:15 В Сочи автомобиль под управлением 16-летнего водителя врезался в дерево. Подросток погиб, двое несовершеннолетних пассажиров госпитализированы. © Алексей Сухоруков …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты