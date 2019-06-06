Каждый пятый девятиклассник Севастополя сдал ОГЭ по русскому на отлично

В Севастополе объявлены первые результаты основного этапа государственной итоговой аттестации. Стали известны оценки по ОГЭ у девятиклассников.

Государственная экзаменационная комиссия утвердила оценки по обществознанию, русскому и иностранным языкам, сообщает Региональный центр оценки качества образования.

Почти по всем перечисленным дисциплинам севастопольские выпускники 9-х классов показали более высокие результаты, чем в прошлом году. Так, по русскому языку, который сдавали более 3200 человек, оценку «отлично» получил каждый пятый участник ОГЭ. В то же время, количество получивших «неуд» снизилось.

Достойно справились школьники и с заданиями по иностранным языкам – оценки по английскому, французскому и испанскому языкам оказались выше, чем в прошлом году, по немецкому – на уровне 2018 года. При этом по французскому языку не выставлено ни одной «двойки». А вот по обществознанию результаты ОГЭ в Севастополе оказались совсем немного, но хуже, чем были в прошлом году.

Конкретные оценки уровня своих знаний юноши и девушки могут узнать в своих школах.

Источник: Вести Севастополя