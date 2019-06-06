Каждый пятый девятиклассник Севастополя сдал ОГЭ по русскому на отлично

6 июня 2019     26
Каждый пятый девятиклассник Севастополя сдал ОГЭ по русскому на отлично

В Севастополе объявлены первые результаты основного этапа государственной итоговой аттестации. Стали известны оценки по ОГЭ у девятиклассников.

Государственная экзаменационная комиссия утвердила оценки по обществознанию, русскому и иностранным языкам, сообщает Региональный центр оценки качества образования.

Почти по всем перечисленным дисциплинам севастопольские выпускники 9-х классов показали более высокие результаты, чем в прошлом году. Так, по русскому языку, который сдавали более 3200 человек, оценку «отлично» получил каждый пятый участник ОГЭ. В то же время, количество получивших «неуд» снизилось.

Достойно справились школьники и с заданиями по иностранным языкам – оценки по английскому, французскому и испанскому языкам оказались выше, чем в прошлом году, по немецкому – на уровне 2018 года. При этом по французскому языку не выставлено ни одной «двойки». А вот по обществознанию результаты ОГЭ в Севастополе оказались совсем немного, но хуже, чем были в прошлом году.

Конкретные оценки уровня своих знаний юноши и девушки могут узнать в своих школах.

 

Источник: Вести Севастополя

Сейчас читают:

Европейский центральный банк сохранил базовую ставку на нулевом уровне
Европейский центральный банк сохранил базовую ставку на нулевом уровне

Европейский центральный банк (ЕЦБ) принял решение сохранить базовую процентную ставку на уровне 0%. Об этом говорится в заявлении, опубликованном пресс-службой …


В Алупке появится новый туристический маршрут по старому городу
В Алупке появится новый туристический маршрут по старому городу

Он пройдёт через улицу Фрунзе, в прошлом Воронцовскую. В 19-м веке там были сосредоточены дачи московской и петербургской интеллигенции. Любили …


Журналистов Севастополя ждут среди участников телекинофорума «Вместе»
Журналистов Севастополя ждут среди участников телекинофорума «Вместе»

Сегодня, 6 июня, председатель Севастопольского отделения Союза журналистов Сергей Горбачев, его заместитель Андрей Мацкевич вместе с секретарем СЖ России, продюсером …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram
Поделиться:

Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты