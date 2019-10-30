Каждый четвертый севастополец сделал прививку от гриппа

30 октября 2019     23
Каждый четвертый севастополец сделал прививку от гриппа

112 тысяч жителей Севастополя сделали прививки от гриппа. Такие данные привёл сегодня главный внештатный специалист-эпидемиолог Департамента здравоохранения Севастополя Сергей Грыга в интервью Вести ФМ. Он уточнил, что пройти вакцинацию необходимо еще такому же количеству человек. В планах департамента здравоохранения – привить половину населения города – это 224 тысячи. Только в этом случае можно предотвратить эпидемию гриппа.

«В этом году есть снижение активности граждан в вакцинации. В прошлом году были гораздо активнее. На тот же период прошлого года у нас были показатели выше. Нужно говорить о пользе вакцинации. О том, что это позволит сохранить человеку жизнь и хорошее здоровье», – говорит Сергей Грыга.

Он призвал горожан быть не только активными в вопросах вакцинации от гриппа, но и человечными в отношении медицинского персонала, выполняющего процедуры. Севастополь испытывает трудности с количеством врачей, которые проводят вакцинацию. Однако, считать это поводом для того, чтобы не прививаться от гриппа – неверно.

Интервью с Сергеем Грыгой слушайте сегодня в эфире «Вести  ФМ – Севастополь» в 18:45.

Вести ФМ – Севастополь

Источник: Вести.Севастополь

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