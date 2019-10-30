Каждый четвертый севастополец сделал прививку от гриппа

112 тысяч жителей Севастополя сделали прививки от гриппа. Такие данные привёл сегодня главный внештатный специалист-эпидемиолог Департамента здравоохранения Севастополя Сергей Грыга в интервью Вести ФМ. Он уточнил, что пройти вакцинацию необходимо еще такому же количеству человек. В планах департамента здравоохранения – привить половину населения города – это 224 тысячи. Только в этом случае можно предотвратить эпидемию гриппа.

«В этом году есть снижение активности граждан в вакцинации. В прошлом году были гораздо активнее. На тот же период прошлого года у нас были показатели выше. Нужно говорить о пользе вакцинации. О том, что это позволит сохранить человеку жизнь и хорошее здоровье», – говорит Сергей Грыга.

Он призвал горожан быть не только активными в вопросах вакцинации от гриппа, но и человечными в отношении медицинского персонала, выполняющего процедуры. Севастополь испытывает трудности с количеством врачей, которые проводят вакцинацию. Однако, считать это поводом для того, чтобы не прививаться от гриппа – неверно.

Интервью с Сергеем Грыгой слушайте сегодня в эфире «Вести ФМ – Севастополь» в 18:45.

Вести ФМ – Севастополь

Источник: Вести.Севастополь