Каждый четвёртый девятиклассник не сдал ОГЭ по математике

1 июля 2019     13
Каждый четвёртый девятиклассник не сдал ОГЭ по математике

Среди вероятных причин специалисты РЦОКО называют неуверенность учеников в себе и сложность проверки работ машинами.

Из 4500 севастопольских школьников необходимые баллы недобрали почти 900 учеников. Об этом рассказали в Региональном центре оценки качества образования Севастополя. Тем не менее, половина выпускников получат свой аттестат в срок. Те, у кого эта оценка оказалась единственной “проблемной”, смогли пересдать экзамен в резервный день. Если же подобный провал в этом экзаменационном году у школьника уже случался, вновь попытаться написать тест и решить задачи он сможет только осенью. 

Минимальный проходной балл по математике в этом году — 32.

Также специалисты отметили, что сравнивать этот результат с предыдущими годами нельзя. Пока у школьников была возможность выбрать форму экзамена, большинство предпочитали сдавать ГВЭ – государственный выпускной экзамен. С этого года ОГЭ стал обязательным для Севастополя и Крыма.

фото сайта twitter.com/otv_chel

Источник: Вести.Севастополь

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