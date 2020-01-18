Казаки Севастополя и Крыма объединились

Казаки приняли решение объединиться в Черноморское казачье войско. В субботу, 18 января, в Симферополе прошёл большой учредительный круг казачества.

В нём приняли участие: атаман Всероссийского казачьего общества Николай Долуда, глава республики Крым Сергей Аксёнов и врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев.

«Мне кажется, это здорово, это новый импульс для казачьего движения <…> который даст новый импульс развития многим регионам, а югу России, традиционно, без казаков никуда», – приводит РИА Новости слова Михаила Развожаева.

В свою очередь, Николай Долуда назвал решение об объединении – историческим. По его словам, новое Черноморское казачье войско войдёт в состав учредителей Всероссийского общества на следующем большом круге, через три года.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь