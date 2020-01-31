Какая судьба ждет заброшенный дом Юсуповых в Балаклаве?

31 января 2020     17
Какая судьба ждет заброшенный дом Юсуповых в Балаклаве?

Судьбу исторического здания на набережной Балаклавы скоро определит суд. Свалка мусора и общественный туалет. Дом Юсуповых, одной из богатейших семей Российской империи, разрушается на глазах.

Корреспондент «Вести – Севастополь» Алена Давыдова спросила представителей управления охраны объектов культурного наследия, как будут бороться за сохранность охотничьего домика в Балаклаве. Помогут ли в этом судебные разбирательства?  И есть ли у здания шансы на качественную реставрацию? Кто может стать новым владельцем памятника архитектуры?

А вот где разместят новый городской музей на воде – уже определено.

 

«Есть решение, оно принято, выделены средства для того, чтобы корабль не уничтожать», – заявил член Совета Федерации Валерий Куликов.

Когда состоится передача “Сметливого”? Когда кортики планируют вернуть ветеранам флота? И в какие сроки получится обеспечить их жильём? Об этом шла речь в интервью представителя Севастополя в Совете Федерации Валерия Куликова. Смотрите программу «Вести Севастополь. События недели» в воскресенье в 8 часов утра на телеканале “Россия”.

Источник: Вести.Севастополь

Поделиться:

Сейчас читают:

Глава Крыма расставил все точки в керченской истории
Глава Крыма расставил все точки в керченской истории

Глава Крыма Сергей Аксёнов еще раз высказался по поводу ситуации в Керчи. Его заявление опубликовано в соцсети «ВКонтакте».   «Еще раз по …


В Севастополе после ремонта открыта библиотека имени Анны Ахматовой
В Севастополе после ремонта открыта библиотека имени Анны Ахматовой

В ходе капитального ремонта были полностью заменены коммуникации, напольное покрытие, вставлены пластиковые окна, смонтирован подвесной потолок. Также приобретена новая специализированная …


В Севастополе резиденты технопарка «IT-Крым» возьмут шефство над «Кванториумом»
В Севастополе резиденты технопарка «IT-Крым» возьмут шефство над «Кванториумом»

Два технопарка – «IT-Крым» и детский «Кванториум» подписали соглашение о сотрудничестве. Это позволит объединить усилия для развития дополнительного образования в …


Какая судьба ждет заброшенный дом Юсуповых в Балаклаве?
Какая судьба ждет заброшенный дом Юсуповых в Балаклаве?

Судьбу исторического здания на набережной Балаклавы скоро определит суд. Свалка мусора и общественный туалет. Дом Юсуповых, одной из богатейших семей …


Новые автобусы начнут курсировать по улицам Твери в начале февраля
Новые автобусы начнут курсировать по улицам Твери в начале февраля

Губернатор Тверской области Игорь Руденя осмотрел парк новых автобусов в столице региона. Сейчас на территории Верхневолжского АТП находится 115 единиц …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты