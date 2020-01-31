Какая судьба ждет заброшенный дом Юсуповых в Балаклаве?

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Судьбу исторического здания на набережной Балаклавы скоро определит суд. Свалка мусора и общественный туалет. Дом Юсуповых, одной из богатейших семей Российской империи, разрушается на глазах.

Корреспондент «Вести – Севастополь» Алена Давыдова спросила представителей управления охраны объектов культурного наследия, как будут бороться за сохранность охотничьего домика в Балаклаве. Помогут ли в этом судебные разбирательства? И есть ли у здания шансы на качественную реставрацию? Кто может стать новым владельцем памятника архитектуры?

А вот где разместят новый городской музей на воде – уже определено.

«Есть решение, оно принято, выделены средства для того, чтобы корабль не уничтожать», – заявил член Совета Федерации Валерий Куликов.

Когда состоится передача “Сметливого”? Когда кортики планируют вернуть ветеранам флота? И в какие сроки получится обеспечить их жильём? Об этом шла речь в интервью представителя Севастополя в Совете Федерации Валерия Куликова. Смотрите программу «Вести Севастополь. События недели» в воскресенье в 8 часов утра на телеканале “Россия”.

Источник: Вести.Севастополь