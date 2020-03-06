Какие букеты любят дарить и какие получать на 8 марта в Севастополе

По данным опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения, почти две трети мужчин планируют подарить женщинам на 8 Марта цветы. Помимо голландских, на севастопольских прилавках появились и местные.

Тысячи тюльпанов и лилий самых разных сортов к Международному женскому дню распустились в теплицах недалеко от села Широкое. Этим цветочным царством Игорь Казанцев правит шестой год. Спрос пока не такой большой, как на голландские.

«При выращивании не применяю химические препараты. Фактически – экологически чистые. Биопрепараты в основном используются в качестве инсектицидов и пестицидов. Поэтому, весь цветок, все сорта у нас имеют аромат и приятный запах», – делится владелец теплиц Игорь Казанцев.

Капельный полив, просторные оранжереи и температурный режим. Игорь Казанцев изучил все тонкости цветочного мастерства. К каждому сорту – индивидуальный подход.

Лилия – очень капризный цветок. При неблагоприятных условиях растение сбрасывает бутоны. Поэтому, ему необходима качественная почва. Большое значение имеет и полив. Лилии любят воду, а также увлажнённый воздух. Температура в теплице должна быть 18-22 градуса.

Самые популярные на 8 марта цветы – тюльпаны, считаются одними из наиболее неприхотливых. Им не требуется много удобрений, и они, в отличие от лилий, любят прохладу как до, так и после срезки. Есть и другие способы продления жизни букетам.

Всё чаще в женский день стали дарить не просто цветы, а настоящие произведения искусства, созданные по индивидуальному заказу. В прошлом сотрудник полиции, а сейчас флорист – Анастасия Вахмянина делает авторские букеты.

«Они, во-первых, собраны по всем правилам композиции и человек, который смотрит на такие букеты, у него возникает чувство гармонии. И в принципе, такие букеты очень оригинальные и люди запоминают такие букеты. Особенно, женщины. И бывает, что всю жизнь ты помнишь «тот самый» букет», – говорит флорист цветочной студии Анастасия Вахмянина.

При создании букета флорист, как свободный художник, ориентируясь на предпочтения клиента, творит то, что нравится ему. Мастер тщательно отбирает цветы по гамме и фактуре, чтобы передать настроение. И ни один из таких букетов не будет похож на предыдущий.

Не просто красивые, но и вкусные создает букеты Мария Лукинова. Такие можно и даже нужно съесть, пока не истек срок годности. В составе может быть шоколад, овощи, фрукты, орехи и сухофрукты. Съедобный букет – новый тренд в мире флористики и альтернатива для тех, кто любит необычные и практичные сюрпризы.

«Их быстро съедают. Вот сухофрукты долго хранятся. Пару недель точно можно хранить. Можно поставить на стол и потихонечку к чаю. Все букеты собираются по принципу прокалывания и держатся на шпажках. Фрукты больше суток не получится», – объясняет фуд-флорист Мария Лукинова.

Праздничные букеты могут быть абсолютно разными. Неизменно одно – подарок должен быть искренним.

Анастасия Репикова, Сергей Буторин

Источник: Вести.Севастополь