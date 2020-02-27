Какие задачи по робототехнике решают школьники Севастополя

27 февраля 2020     15
Какие задачи по робототехнике решают школьники Севастополя

Построить дом города будущего, разработать виртуальный тренажёр для машиностроительного завода.

Севастопольские школьники, решая реальные задачи, учатся и помогают взрослым. О том, как победить в соревнованиях по робототехнике и стать лучшими на Хакатоне расскажут гости студии Вести ФМ: руководитель подготовительной инженерной школы #хочуШкодить Валерия Павлюк и кванторианец Михаил Зяблов.

Программа выйдет в эфир 27 февраля в 18:45 и 28 февраля в 06:45. Слушайте на волне 90.8.

Вести ФМ – Севастополь

Источник: Вести.Севастополь

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