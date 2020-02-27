Какие задачи робототехники решают школьники Севастополя

Построить дом города будущего, разработать виртуальный тренажёр для машиностроительного завода.

Севастопольские школьники, решая реальные задачи, учатся и помогают взрослым. О том, как победить в соревнованиях по робототехнике и стать лучшими на Хакатоне расскажут гости студии Вести ФМ: руководитель подготовительной инженерной школы #хочуШкодить Валерия Павлюк и кванторианец Михаил Зяблов.

Программа выйдет в эфир 27 февраля в 18:45 и 28 февраля в 06:45. Слушайте на волне 90.8.

Вести ФМ – Севастополь

Источник: Вести.Севастополь