Какие задачи робототехники решают школьники Севастополя

27 февраля 2020     7
Какие задачи робототехники решают школьники Севастополя

Построить дом города будущего, разработать виртуальный тренажёр для машиностроительного завода.

Севастопольские школьники, решая реальные задачи, учатся и помогают взрослым. О том, как победить в соревнованиях по робототехнике и стать лучшими на Хакатоне расскажут гости студии Вести ФМ: руководитель подготовительной инженерной школы #хочуШкодить Валерия Павлюк и кванторианец Михаил Зяблов.

Программа выйдет в эфир 27 февраля в 18:45 и 28 февраля в 06:45. Слушайте на волне 90.8.

Вести ФМ – Севастополь

Источник: Вести.Севастополь

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