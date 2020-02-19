Какие способы обмана горожан популярны у мошенников Севастополя

В Севастополе участились случаи, так называемого, контактного мошенничества. Преступники под видом социальных работников, сотрудников банков или почты проникают в квартиры севастопольцев.

Аферисты останавливают людей на улицах, обманывают их, используя старые схемы или придумывая новые. О видах мошенничества и о том, как себя вести в подобных ситуациях в студии Вести ФМ рассказывает старший оперуполномоченный управления уголовного розыска УМВД России по Севастополю, капитан полиции Андрей Яблоков. Слушайте программу 19 февраля в 18:45 и 20 февраля в 06:45.

Вести ФМ – Севастополь

Источник: Вести.Севастополь