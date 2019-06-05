Каким будет Парк Победы на втором этапе реконструкции – решат севастопольцы

В парке Победы сегодня представили концепцию второй очереди реконструкции. Авторы проекта реконструкции и власти города обещают опираться на общественное мнение. Большинство посетителей парка считают, что необходимо дальнейшее благоустройство территории. Но вот каким оно будет, сегодня зависит в том числе от активности горожан и гостей.

Первыми к обсуждению концепции присоединились представители ветеранских и молодёжных организаций. Несмотря на разницу в возрасте, они сходятся во мнении: Парк Победы должен стать комфортным местом отдыха для всех категорий населения. Но у всех свои идеи улучшения общественного пространства.

«Нам очень нравится, как сделали центральную аллею. Но нам не хватает большой детской площадки. Может быть, сцены. И нужно больше дорожек, чтобы гулять с детьми», – высказывает свои пожелания жительница Севастополя Анастасия Волкова.

Концепция второй очереди реконструкции парка предполагает создание двух больших площадок – детской и спортивно-развлекательной. Со стороны улицы Парковой планируется обустройство автомобильной парковки и строительство фудкорта.

«У нас есть одна центральная аллея – единственная точка притяжения. И фонтаны на ней. А ещё есть огромная территория, почти 40 гектаров. Периферийные пространства парка, в которые вложены деньги, вложен труд. Они не используются. Их надо максимально задействовать. Поэтому точки притяжения нужно создать на периферийных зонах парка», – объясняет автор концепции благоустройства Парка Победы Илья Савченко.

Инфраструктура парка тоже будет совершенствоваться. Внимание обратят на детали: общественные туалеты, питьевые фонтаны, информационные аншлаги. Логическим продолжением парка станет пляжная зона, проектирование набережной уже началось.

«В этом году будут продолжаться работы по озеленению, системе полива, по устройству экрана на большом фонтане. Мы рассчитываем, что на основе предложений, которые поступают от жителей, в этом году спроектируем вторую очередь и в следующем её сдадим», – делится планами Дмитрий Овсянников, губернатор Севастополя.

Предложения горожан в правительстве города будут принимать в течение месяца. Их обещают включить в техническое задание, которое впоследствии получит подрядчик.

Дмитрий Туркин, Александр Попов, Анастасия Пипенко

Источник: Вести Севастополя