Какое продолжение может иметь Сирийский конфликт

Что произошло бы с территорией Сирии в случае распада государства? Как такое развитие событий отразилось бы на всём Ближневосточном регионе? В студии «Вести ФМ» говорим с доцентом кафедры политологии и международных отношений Севастопольского государственного университета Аммаром Канахом. Программа выйдет в эфир 11 марта в 18:45 и 12 марта в 06:45.

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