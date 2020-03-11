Какое продолжение может иметь Сирийский конфликт

Ближний Восток – геополитическая «точка силы». Сирийский кризис. Важность его урегулирования.
Что произошло бы с территорией Сирии в случае распада государства? Как такое развитие событий отразилось бы на всём Ближневосточном регионе? В студии «Вести ФМ» говорим с доцентом кафедры политологии и международных отношений Севастопольского государственного университета Аммаром Канахом. Программа выйдет в эфир 11 марта в 18:45 и 12 марта в 06:45.Служба информации «Вести – Севастополь»
Источник: Вести.Севастополь