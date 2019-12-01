Какой увидели Россию иностранные журналисты, приехавшие на форум «Диалог культур»?

1 декабря 2019     14
Какой увидели Россию иностранные журналисты, приехавшие на форум «Диалог культур»?

Больше 400 журналистов из десятков стран мира встретились на этой неделе в Санкт-Петербурге на ежегодном форуме “Диалог культур”. Севастополь представляла съёмочная группа нашей программы.

Одной из тем форума стала хорошо знакомая крымчанам проблема – искажение зарубежными медиа информации о жизни в России.

В зале сотни репортёров. При очевидном интересе к нашей стране рассказывать о России бывает непросто. За рубежом  даже международный вещатель “Russia Today” сталкивается с искусственными барьерами. И уже 14-ый год подряд в культурной столице страны собираются те, кто хотят общаться без границ.

Форум “Диалог культур” в Санкт-Петербурге это не только участники из десятков регионов России, но и журналисты из 35 стран мира. Вот они – те, кто хотят говорить о России, понять её культуру. И в этом поможет место, где в ближайшие дни проходит форму – сокровищница предметов культуры, один из крупнейших художественных музеев мира – Государственный Эрмитаж.

Для многих наших коллег это первый визит в Россию и возможность увидеть  реальную жизнь страны.

“О Крыме болгарские медиа толком не рассказывают. По крайней мере, в последнее время – после 2014 года. Наша страна ориентируется на Запад. И у нас в новостях нечасто говорят о событиях в России, особенно о хороших”, – говорит Алекс Донев, журналист “Болгарского свободного телевидения”, г.София.

Как и Алекс Донев, многие из этих журналистов, блогеров, фотографов у себя на родине работают в оппозиционных медиа. Их желанию рассказать о русской культуре в Эрмитаже идут навстречу, открывая свободный доступ в залы.

“Они смогут там с помощью вот этих бейджиков заходить и работать, не только смотреть, но и работать. Это уникальная возможность”, – считает Владимир Соловьёв, председатель Союза журналистов России. 

Диалог на форуме ведут и русскоязычные СМИ зарубежья. Журналисты из Греции, Германии, стран СНГ и , что важно, Украины, где сохранение русскоязычного пространства одна из самых острых проблем.

Кирилл Вышинский, “Россия сегодня”, Украина

“С 20-ого года должны перестать учить на русском языке на Украине. То есть процессы идут. Как их остановить, пока даже у украинских политиков нет этого рецепта”, – Кирилл Вышинский, исполнительный директор международного информационного агентства “Россия сегодня”, Украина.

 Возможно, один из способов – это прямая коммуникация. Границы сегодня стирают социальные сети.

“Новые цифровые технологии, к счастью, дают русским возможность самим рассказать о себе и о том, какая на самом деле ваша страна”, – говорит Рафаэль Трапиэйо, фотограф агентства “Nophoto”, г. Мадрид.

Рафаэль Трапиэйо, агентство “Nophoto”, Мадрид 

Испанец Рафаэль Трапиэйо после прошлогоднего “Диалога культур” специально вернулся в Россию ради фоторепортажа. Теперь его снимки отметили на конкурсе форума. А другой лауреат – немец Франк Херфорт несколько лет назад переехал в Москву. Фотограф сторонится политики. Его герои – простые люди.

“В России живут очень открытые люди, которые очень любят общаться с другими людьми», – считает Франк Херфорт.

Фотовыставка – часть проекта “Я здесь живу”. Журналисты показывают снимки и фильмы о своих городах. И конечно рассказывают в социальных сетях, что их работы увидели в Эрмитаже. Так наводят мосты – из культурной России со всем миром.

“Основные участники – это люди до 25 лет. Молодые, незашоренные. Они работают поверх границ, поверх барьеров. И они в начале своего жизненного пути, профессиональной карьеры очень важно, что остановились в Эрмитаже и очень важно, что они открывают свою Россию”, – рассказывает Ашот Джазоян, секретарь Союза журналистов России.

В завершающий день форума иностранные журналисты посетили Выборг, Великий Новгород и Псков. Их репортажи о жизни России вскоре выйдут в эфир. А в планах теперь есть и общие с российскими коллегами проекты.

Олег Смирнов, Антон Терёшкин, Андрей Асташев

Источник: Вести.Севастополь

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