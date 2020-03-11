Как будут очищать Балаклавскую бухту, рассказали в правительстве Севастополя

11 марта 2020     10
Как будут очищать Балаклавскую бухту, рассказали в правительстве Севастополя

Ситуацию с очисткой Балаклавской бухты сегодня прокомментировала заместитель губернатора Севастополя Мария Литовко. По её словам, правительство планирует приобрести специальное оборудование для уборки акватории.

Коммерческие предложения специалисты уже собирают. Четыре специальных мусоросборщика есть у Севастопольского морского порта, но они находятся в неисправном состоянии. Поэтому пока бухту будут очищать вручную.

«С учетом сложившейся ситуации есть понимание, что в ручном режиме мы не сможем в достаточной степени обеспечить эту задачу и поручения, которые были даны временно исполняющим обязанности губернатора Михаилом Развожаевым. Мы анализируем с несколькими органами исполнительной власти, какой может быть источник финансирования, и, надеюсь, в ближайшее время примем решение о закупке соответствующего оборудования, которое позволит предотвратить такие проблемы впредь», – заявила Мария Литовко, заместитель губернатора г. Севастополя.

В праздники в соцсетях появилось немало кадров мусора, плавающего у причалов: южный ветер собрал его со всего побережья и принес в бухту. Тревогу забили и владельцы катеров: капроновые мешки и пакеты накручиваются на винт, и это угрожает судоходству. 

 Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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