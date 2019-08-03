Как вести себя в случае нападения собаки? Советы кинологов – в программе "События недели"

– 12 пород собак теперь в списке потенциально опасных. Но и многих других без намордника выгуливать нельзя. Есть ли защита от агрессивного животного?Как молодой отец спасал от овчарки своего двухмесячного сына, и почему владелец животного не видит в случившемся своей вины. И как быть с человеком, чей бультерьер только за одно утро покусал троих жительниц Балаклавы? Как вести себя в случае нападения собаки и как потом доказать причинение ущерба, в том числе морального – рекомендации кинологов и юристов.

– Как будет меняться медицина в Севастополе после визита председателя правительства России? Как будут развивать национальные проекты и почему культурный кластер на мысе Хрустальный стал предметом общественного спора?

– Офицер, общественный деятель и композитор, песни которого пела Людмила Зыкина. Якову Машарскому исполняется 90 лет. Как песни Машарского стали известными, и каковы его планы на ближайшее десятилетие?

Смотрите в воскресенье 4 августа в 8:40 утра итоговую программу «Вести Севастополь. События недели» на телеканале «Россия».

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Источник: Вести.Севастополь