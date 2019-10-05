Экипаж корабля Черноморского флота «Пытливый» встретили в Севастополе. На его борту находится вице-адмирал командующий Черноморским флотом Игорь Осипов.
Источник: Вести.Севастополь
Экипаж корабля Черноморского флота «Пытливый» встретили в Севастополе. На его борту находится вице-адмирал командующий Черноморским флотом Игорь Осипов.
Источник: Вести.Севастополь
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Как встречали сторожевой корабль «Пытливый» в Севастополе
Экипаж корабля Черноморского флота «Пытливый» встретили в Севастополе. На его борту находится вице-адмирал командующий Черноморским флотом Игорь Осипов. Источник: Вести.Севастополь
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