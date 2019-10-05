Как встречали сторожевой корабль «Пытливый» в Севастополе

Экипаж корабля Черноморского флота «Пытливый» встретили в Севастополе. На его борту находится вице-адмирал командующий Черноморским флотом Игорь Осипов.

В Севастополе из-за сбоя задержали выплаты пенсионерам и бюджетникам В пятницу, 4 октября, из-за компьютерного сбоя в казначействе, пенсии и зарплаты были начислены не всем получателям. «В первую очередь …



Как встречали сторожевой корабль «Пытливый» в Севастополе Экипаж корабля Черноморского флота «Пытливый» встретили в Севастополе. На его борту находится вице-адмирал командующий Черноморским флотом Игорь Осипов. Источник: Вести.Севастополь



Зеленский рассказал о роли школы в его подготовке к президентству Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о роли школы в становлении его личности и подготовке к президентству. Об этом сообщает РИА …

