Как выбрать безопасный и вкусный новогодний подарок

Одними из самых популярных подарков для детей на Новый год до сих пор остаётся набор конфет. Цены – разные. Зависит ли качество сладкого презента от стоимости, как собирают подарочные коробки и как выбрать сюрприз, чтобы потом не пришлось вести ребёнка к стоматологу.

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Леденцы, шоколадные конфеты, вафли, ириски, печенье – неполный список того, что производители кладут в подарочные новогодние коробки.

«Как бы мы не жили, наши взрослые своим деткам не отказывают. Вот какой человек пришёл, мы выберем ему тот подарок, который ему нужен: совершенно разные конфеты, можно добавить игрушки», – рассказывает продавец Валерия Попова.

На рыночных полках есть не только фабричные, но и те подарки, которые собирают продавцы. Сделать это могут и покупатели. Конфеты россыпью всегда в ассортименте. Традиции дарить сладкие наборы – не одна сотня лет.

«До революции в подарке обязательно была книга и, обязательно, мешочек сладостей, а для деток для малообеспеченных семей ещё и одежда: девочкам платьица, мальчикам – костюмы», – уточняет главный специалист-эксперт главного управления культуры Севастополя Татьяна Андреева.

Сладости и фрукты дарили детям в советское время. Конечно, качество конфет было иное, как и выбор.

Сейчас сладкие подарки можно выбрать на любой кошелёк. Цены варьируются от ста до полутора тысяч рублей. И первое, на что мы, конечно, обращаем внимание – это внешний вид и этикетка. Здесь должен быть указан производитель, дата фасовки, срок годности и, конечно, состав.

В большинстве случаев, достаточно оценить конфеты визуально. Проверим три готовых подарка: разных по цене и по наполнению.

«Начнём с первого образца. У нас на этикетке указано: масса нетто один килограмм. Как мы можем убедиться, масса нетто реальная», – отмечает инженер-химик первой категории Государственного регионального центра стандартизации, метрологии и испытаний Софья Сапронова.

Масса самого маленького набора, за 150 рублей, тоже совпала с заявленной. А вот третий образец – за 390, проверить не удалось. Он был вообще без каких-либо маркировок.

После вскрытия упаковок очевидно: цена этих подарков, зависит, в большей степени, от веса. Карамели в трёх коробках меньше, чем шоколадных конфет и батончиков. Глазурь таких изделий должна быть без белого налёта, сухой, не крошиться. А начинка – не выливаться наружу.

«При вскрытии конфеты из второго набора, неглазированной конфеты, обнаруживаем, что поверхность этой конфеты липкая», – демонстрирует Софья Сапронова.

Те или иные недочёты есть во всех трёх коробках. Подробный состав при этом указан только на самом дорогом подарке – за 850 рублей. Если, ориентироваться на рекомендации Роскачества, опасных среди множества ингредиентов нет. В остальных подарках, состав указан на каждой отдельной конфете, но, чтобы изучить столько этикеток, нужно много времени, а этот ресурс – в дефиците перед праздниками.

«Конфетная масса формируется на основе сахара, поэтому наличие сахара на первом месте в составе конфет – это нормально и соответствует требованиям. Должны присутствовать в обязательном порядке какао-масло и какао-порошок, желательно, чтобы растительных масел было меньше», – объясняет инженер-химик первой категории Государственного регионального центра стандартизации, метрологии и испытаний в Севастополе Анна Качалина.

Среди других требований – отсутствие усилителей вкуса, химических консервантов, красителей. Если в подарке есть игрушка, то такое изделия для детей до трех лет не должны содержать мелких деталей и бьющихся материалов. В целом, по мнению специалистов, состав сладостей надо оценивать по принципу: чем короче, тем лучше. А чтобы быть уверенным в качестве ингредиентов на 100%, можно приготовить сладости самостоятельно. И придерживаться правил употребления десертов для детей.

«Пусть он съест сладости, как говорится за один присест, например, после обеда, после основного приёма пищи в качестве десерта. То есть он один раз в сутки съест. Это называется «кислотная атака»: в течение 20 минут после употребления сахара, кислоты наиболее активно влияют на наши твёрдые ткани зубов», – уточняет врач-стоматолог Севастопольской детской стоматологической поликлиники Дарья Гнатюк.

Потом зубы нужно почистить или хотя бы прополоскать водой. Стоматологи также рекомендуют отказаться от леденцов, грильяжа, твёрдых ирисок – всего, что застревает в зубах и, как следствие, вызывает кариес. А вот мармелад, зефир и горький шоколад в разумном количестве помогут пережить новогодние праздники без экстренного визита к стоматологу.

Вероника Андреева, Антон Кузнецов

Источник: Вести.Севастополь