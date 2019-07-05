Как в магазинах Севастополя отличить молочные продукты от молокосодержащих?

5 июля 2019     27
Как в магазинах Севастополя отличить молочные продукты от молокосодержащих?

Не все севастопольские магазины успели оформить витрины по новым правилам. В начале недели в силу вступило постановление Правительства страны, которое обязывает продавцов разграничивать на полках молочные продукты и продукты с заменителями молочного жира. Покупателям нововведение должно помочь с выбором натуральных товаров, но пока это получается не везде.

Не сметана, а сметанный продукт, не творог, а творожок. По статистике Россельсхознадзора, доля фальсифицированной молочной продукции на рынке превышает 20%, а молочные жиры производители иногда подменяют растительными. В одном из образцов, исследованных Росконтролем, массовая доля белка оказалась на 2% ниже предусмотренного стандартом. В другом молоке севастопольские покупатели обнаружили плотный белый комок. На сливки он был не похож.

«В заменителе молочного жира отсутствует кальций, – объясняет диетолог городской больницы №1 Элина Горшкова. – А растительный жир полностью натуральный, туда входит кукурузное масло, рапсовое, подсолнечное. Насчёт пальмового масла – при высокой температуре он выделяет канцероген, и является не полезным для организма».

Выводы диетологов – некоторые растительные жиры полезны, но не все, и потребитель должен знать, что перед ним – молоко или продукт с заменителем молочного жира. Новое постановление Правительства России обязывает продавцов разграничивать на полках эти виды товаров. 

Согласно новым правилам, каждая торговая сеть вправе сама решать, как именно визуально отделить на полках молочные товары от молокосодержащих. В некоторых супермаркетах решили добавить на ценники товаров, содержащих растительные жиры, аббревиатуру СРЖ. Найти её можно не только рядом с некоторыми упаковками молока, но и там, где выставлены сметана, творог, сгущёнка.

Но правилам раскладки молочной продукции пока последовали не все городские магазины. В одном из крупных магазинов города надпись “без заменителей молочного жира” оказалась спрятана за ценниками, а продукты с добавлением растительных жиров попали на ту же полку, что без них.

Молокосодержащий продукт с заменителем молочного жира, произведённый по технологии сметаны – вот, что написано на упаковке, но на ценнике значится, что это сметана. Такая маркировка товара – это уже нарушение закона

На вопрос, почему продукты без заменителей молочного жира не выставляют в отдельный ряд, продавец отвечает, что это не её зона ответственности.

Руководство супермаркета в свою очередь поясняет, что здесь просто не успели перейти на новую систему маркировки “молочки”. Если этого не сделать, торговой сети грозят штрафы – от 10 до 30 тысяч рублей за нарушение правил продажи отдельных видов товара. А ещё нерадивых продавцов и производителей могут наказать на 300 тысяч рублей за нарушение требований технического регламента “О безопасности молока и молочной продукции”. Застраховать покупателей может и включение молочной продукции в систему “Меркурий” Это государственная система электронной сертификации, которая позволяет надзорным органам отслеживать путь товара на протяжении всего цикла: от сырья до готового продукта на полке магазина.

Электронная ветеринарная сертификация сыров и сливочного масла обязательна уже с 1-го июля. С 1 ноября под неё подпадут и молоко, мороженое, кисломолочные продукты. А пока Роспотребнадзор выходит в рейды, покупатель по-прежнему голосует за качество кошельком.

Анна Шустер, Александр Попов

Источник: Вести.Севастополь

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