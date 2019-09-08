Как в Севастополе готовились к единому дню голосования?

Впервые жители четырех севастопольских сёл придут голосовать на модульные избирательные участки. На место их доставили в сжатые сроки. Ранее конструкции использовали на выборах в Москве и на фестивале “Таврида-АРТ”. Почти все они установлены на привычных для сельчан местах – вместо списанных троллейбусов, в которых планировалось организовать голосование – эту идею раскритиковал временно исполняющий обязанности губернатора Михаил Развожаев.

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«Адреса у нас изменились только на одном участке – это в селе Широком. Сейчас эту модульную конструкцию переместили на улицу Булгакова, 62. Это в районе ФАПа, это очень удобная, комфортная территория, – сообщила председатель территориальной избирательной комиссии Балаклавского района Елена Вовк. -Эти конструкции очень удобные, комфортные, светлые, в них работают кондиционеры».

На всех стационарных участках будут дежурить добровольцы. В том числе волонтеры-медики. А задача школьников – навигация и помощь в передвижении маломобильным избирателям. Для большинства из них выборы-2019 – первый опыт добровольчества

Активность кандидатов в предвыборной гонке – законная и нет – была высокой, по мнению экспертов, но будут ли так активны севастопольцы? Делать предположения о проценте явки сложно, считает председатель Севизбиркома Сергей Даниленко. В российских регионах местные выборы часто проходят с явкой ниже 50-ти процентов. И Севастополь здесь не стал исключением. На выборы депутатов первого созыва законодательного собрания пришло чуть больше половины зарегистрированных избирателей, на выборы губернатора – 33%.

«Это президентская компания у нас обычно вызывает внимание всех избирателей, они приходят и голосуют, поэтому я не ожидаю здесь очень высокую явку относительно обычных проходивших выборных компаний. Но мы рассчитываем на лучшее, конечно же», – говорит Сергей Даниленко.

А голосовать есть за что: новому составу законодательного собрания в ближайшее время предстоит принять участие в обсуждении генерального плана (этот документ, так или иначе, касается каждого севастопольца) и следующие 5 лет депутаты смогут принять или не принять важные для города законы.

Листы с именами кандидатов 6 сентября доставили на участки. В сопровождении полицейских по городу развезли больше двухсот пятидесяти тысяч комплектов бюллетней. Это 85 процентов от общего числа зарегистрированных избирателей. Такая норма прописана в законодательстве.

Больше сотни бюллетеней используют для теста двух КОИБов. Севастополь – единственный регион, где все участки оборудованы комплексами автоматической обработки. Но традиционная урна для голосования остается – на случай внештатных ситуаций. И для тех, кто хочет голосовать на дому.

«Мы с переносным ящиком для голосования отправляем членов комиссии и наблюдателей, и потом эти бюллетени будут при всех также вложены в КОИБ», – объясняет Валентина Меркулова, председатель участковой избирательной комиссии №88.

«Действительный бюллетень, отметки в позициях» – эта фраза звучит, если бюллетень заполнен верно, печати и подписи на своих местах. Через КОИБ “прогоняют” и намеренно испорченный вариант листа, чтобы понять, заметит ли машина ошибку. Устройство исключает возможность вброса еще и потому, говорят в городском избиркоме, что принимает по одному бюллетеню.

В этот раз КОИБы не будут передавать данные через интернет. После завершения голосования комплекс выведет на печать протокол. Этот документ и данные на флеш-накопителе – он установлен вот здесь – отвезут в территориальную избирательную комиссию.

Такая система работы ускорит и подсчет голосов. Точные данные, конечно, станут известны в понедельник. И каким будет результат, зависит от севастопольцев.

Вероника Андреева, Антон Терёшкин, Сергей Буторин, Александр Попов и Екатерина Малунова

Источник: Вести.Севастополь