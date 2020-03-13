Как в Севастополе делят подвалы и чердаки

13 марта 2020     12
Как в Севастополе делят подвалы и чердаки

Обычно в ведомство люди обращаются с жалобами на управляющие компании или на ненадлежащее качество коммунальных услуг. Но ситуации бывают разные. Сложные отношения между соседями вынуждают одну сторону жаловаться на другую.

Камень преткновения для жильцов дома №23 по улице Комбрига Потапова – места общего пользования. В 2016 году собственники квартир на общем собрании разделили между собой чердачные и подвальные помещения. Чуть позже несколько жильцов, которых не было на собрании предложили сменить управляющую компанию. Но большинство людей не согласились. Началась затяжная война.

«Они начали подавать в суд и прокуратуру заявления, что мы незаконно разделили все эти помещения. Состоялось заседание суда, где это было признанно законным… На этом они не успокоились – начали писать в жилкомиссию, они собрали собрание… Сфальсифицировали подписи жильцов дома и сделали протокол, якобы, все жильцы против подвальных и чердачных помещений», – рассказывает житель дома №23 по улице Комбрига Потапова Дмитрий Чаленко.

«Мы сделали опрос собственников жилых помещений, по результатам получилось, что 65% людей не присутствовали на этом голосовании», – отмечает житель того же дома Светлана Ефимова.

Эта группа жильцов подала исковое заявление в суд, чтобы оспорить новый протокол. Ведь именно на него ссылаются соседи при написании жалоб в различные инстанции.

При этом, собственники начали огораживать в подвале положенную, по их мнению, территорию. Оппоненты в декабре пожаловались на это в Госжилнадзор. По их, последнему протоколу, возведение стен – нарушение. На его устранение инспекторы дали два месяца. Конструкции до сих пор на месте. Люди не согласны их сносить и продолжают ссылаться на протокол 2016 года. Однако, его копии у проверяющих нет. А то, что новый протокол – незаконный, ещё не доказано. Инспекторы принимают сторону той группы, что подаёт жалобу.

«Мы хотим очень дружно жить, у нас есть ещё чердачные помещения, они составляют такой же объем, как и подвальные помещения, там можно всех жильцов заселить, это как квартиры. Мы вычистили жильцами 10 этажей эти помещения закрыли и всё, – делится житель дома №23 по улице Комбрига Потапова Сергей Чернов.

Кстати, живёт этот мужчина как раз на 10 этаже, и его соседи считают, что он сам претендует на чердачные помещения, потому и хочет сменить действующую управляющую компанию, к которой у большинства нет претензий. Но в человеческие отношения Госжилинспекция никогда не вмешивается. Опираются инспекторы исключительно на документы.

«Мы стараемся вот в это не вникать. Нас интересует, у нас есть обращение, мы в рамках обращения выявляем предмет обращения. Вот этот предмет мы и будем рассматривать. А вот эти войны соседей, это совсем уже другой вопрос. Мы вне политики. Если есть решение общего собрания, есть голосование 2/3, так как речь об общем имуществе. Если это есть – это одна история. Если этого нет – это другая история», – объясняет начальник отдела Государственного жилищного надзора Севастополя Сергей Дябелко.

Но, по факту, предписание не выполнено, а значит на управляющую компанию будет наложен штраф. Инспекторы отправят все документы в суд. И уже на заседании, с учётом всех протоколов и заявлений, будет решено, кто прав в этой истории.

Оксана Колесникова, Виталий Козловский

Источник: Вести.Севастополь

Поделиться:

Сейчас читают:

Как в Севастополе делят подвалы и чердаки
Как в Севастополе делят подвалы и чердаки

Обычно в ведомство люди обращаются с жалобами на управляющие компании или на ненадлежащее качество коммунальных услуг. Но ситуации бывают разные. …


Севастопольцы передают сведения о воевавших родных для проекта «Дорога памяти»
Севастопольцы передают сведения о воевавших родных для проекта «Дорога памяти»

Увековечить память всех участников Великой Отечественной войны, защищавших Советский Союз. Такова задача мультимедийного музея, который будет возведён к 75-летию Победы …


17 тур Премьер-лиги КФС стартует в субботу в Крыму
17 тур Премьер-лиги КФС стартует в субботу в Крыму

17 тур чемпионата Премьер-лиги Крымского футбольного союза сезона откроется 14 марта матчем ФК «Севастополь». На своем поле в 15:00 футболисты …


Команда севастопольских педагогов соревнуется за звание «Учителей будущего» в Ростове-на-Дону
Команда севастопольских педагогов соревнуется за звание «Учителей будущего» в Ростове-на-Дону

В Ростове-на-Дону стартовал окружной полуфинал всероссийского конкурса «Учитель будущего». От педагогов Южного Федерального округа поступило почти 3 тысячи заявок. Лучших …


В выходные севастопольцев ждут спектакли, концерты и лекции об искусстве
В выходные севастопольцев ждут спектакли, концерты и лекции об искусстве

Спектакли, концерты, выставки – и всё о разных эпохах. В эти выходные музей Крошицкого расскажет о бронзовом веке, театр Луначарского …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты