Как в Севастополе делят подвалы и чердаки

Обычно в ведомство люди обращаются с жалобами на управляющие компании или на ненадлежащее качество коммунальных услуг. Но ситуации бывают разные. Сложные отношения между соседями вынуждают одну сторону жаловаться на другую.

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Камень преткновения для жильцов дома №23 по улице Комбрига Потапова – места общего пользования. В 2016 году собственники квартир на общем собрании разделили между собой чердачные и подвальные помещения. Чуть позже несколько жильцов, которых не было на собрании предложили сменить управляющую компанию. Но большинство людей не согласились. Началась затяжная война.

«Они начали подавать в суд и прокуратуру заявления, что мы незаконно разделили все эти помещения. Состоялось заседание суда, где это было признанно законным… На этом они не успокоились – начали писать в жилкомиссию, они собрали собрание… Сфальсифицировали подписи жильцов дома и сделали протокол, якобы, все жильцы против подвальных и чердачных помещений», – рассказывает житель дома №23 по улице Комбрига Потапова Дмитрий Чаленко. «Мы сделали опрос собственников жилых помещений, по результатам получилось, что 65% людей не присутствовали на этом голосовании», – отмечает житель того же дома Светлана Ефимова.

Эта группа жильцов подала исковое заявление в суд, чтобы оспорить новый протокол. Ведь именно на него ссылаются соседи при написании жалоб в различные инстанции.

При этом, собственники начали огораживать в подвале положенную, по их мнению, территорию. Оппоненты в декабре пожаловались на это в Госжилнадзор. По их, последнему протоколу, возведение стен – нарушение. На его устранение инспекторы дали два месяца. Конструкции до сих пор на месте. Люди не согласны их сносить и продолжают ссылаться на протокол 2016 года. Однако, его копии у проверяющих нет. А то, что новый протокол – незаконный, ещё не доказано. Инспекторы принимают сторону той группы, что подаёт жалобу.

«Мы хотим очень дружно жить, у нас есть ещё чердачные помещения, они составляют такой же объем, как и подвальные помещения, там можно всех жильцов заселить, это как квартиры. Мы вычистили жильцами 10 этажей эти помещения закрыли и всё, – делится житель дома №23 по улице Комбрига Потапова Сергей Чернов.

Кстати, живёт этот мужчина как раз на 10 этаже, и его соседи считают, что он сам претендует на чердачные помещения, потому и хочет сменить действующую управляющую компанию, к которой у большинства нет претензий. Но в человеческие отношения Госжилинспекция никогда не вмешивается. Опираются инспекторы исключительно на документы.

«Мы стараемся вот в это не вникать. Нас интересует, у нас есть обращение, мы в рамках обращения выявляем предмет обращения. Вот этот предмет мы и будем рассматривать. А вот эти войны соседей, это совсем уже другой вопрос. Мы вне политики. Если есть решение общего собрания, есть голосование 2/3, так как речь об общем имуществе. Если это есть – это одна история. Если этого нет – это другая история», – объясняет начальник отдела Государственного жилищного надзора Севастополя Сергей Дябелко.

Но, по факту, предписание не выполнено, а значит на управляющую компанию будет наложен штраф. Инспекторы отправят все документы в суд. И уже на заседании, с учётом всех протоколов и заявлений, будет решено, кто прав в этой истории.

Оксана Колесникова, Виталий Козловский

Источник: Вести.Севастополь