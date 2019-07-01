Как в Севастополе изменятся тарифы ЖКХ

1 июля 2019     30
Как в Севастополе изменятся тарифы ЖКХ

С 1 июля 2019 года в России повышаются тарифы ЖКХ. Индекс повышения для каждого региона будет отличаться. Наибольший рост платежей, как и в прошлом году, ждет москвичей: 6 целых 6 десятых процента за год. А вот лидерами тарифов на электроэнергию стали республика Крым и Севастополь. С сегодняшнего дня в городе также меняется оплата за природный газ и вывоз мусора. Один из тарифов уменьшается.

Электричество в Севастополе дорожает быстрее, чем в других регионах России, но в абсолютных цифрах цены останутся меньше средних по Южному федеральному округу. Новые тарифы, как и действовавшие в Севастополе с начала года, зависят от категории потребителя.

В домах без электроплит с 1 июля тариф увеличился почти на 8%. Немногим меньше он вырос для домов с электроплитами. В сёлах киловатт-час подорожал чуть более чем на 7,5%. Такие изменения при расходе до 600 киловатт-часов в месяц. За потребление сверх этой нормы платят по большему тарифу.

“В Крыму и Севастополе действует блочный тариф на электроэнергию, – рассказывает Наталья Ляшенко, экономист ООО “Севэнергосбыт”. – Он предусматривает дифференциацию цены в зависимости от объёма потребления. Это некоторая особенность Крыма и Севастополя. И на сегодняшний день потребители её используют с тем, чтобы экономить”.

1 июля подорожал и природный газ для населения – почти на 9%. Стоимость голубого топлива, израсходованного сверх годовой нормы в 3,5 тысячи кубометров, повысилась меньше чем на 1%. Газ дорожает из-за изменения оптовой цены – её регулирует Федеральная антимонопольная служба, – и решения компании-поставщика “Севастопольгаз”.

Вот как комментирует это Ирина Карпенко, начальник абонентского отдела ПАО “Севастопольгаз”: “Тарифы на транспортировку природного газа и оплата за снабженческо-бытовые услуги нашим предприятием не пересчитывалась с января 15-ого года. И вот только в январе 19-ого года мы смогли утвердить новый тариф, который увеличил стоимость газа только всего лишь на 3%”.

Повышенные тарифы на теплоснабжение компания-поставщик планирует согласовать с властями к декабрю. Во втором полугодии тарифы на тепло останутся прежними. Останутся неизменными оплата за услуги теплоснабжения: либо потребитель может оплачивать в отопительный сезон, либо же равными платежами в течение всего года”.

Стоимость вывоза кубометра мусора 1 июля уменьшилась. Коммунальная услуга подешевела на 6 рублей. Оплата за водоснабжение и водоотведение до конца года не изменится .

Олег Смирнов, Александр Попов, Сергей Буторин, Александр Соловьёв, Наталья Бабкевич – “Вести – Севастополь

фото Юрий Югансон

Источник: Вести.Севастополь

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