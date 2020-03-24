Как в СевГУ проходит дистанционное обучение

Севастопольский государственный университете перешёл на дистанционную форму обучения в связи с усилением мер по предотвращению распространения коронавируса.

Преподаватели и студенты успешно осваивают международную платформу онлайн образования, для школьников организованы дистанционные курсы подготовки к ЕГЭ. В студии «Вести ФМ» подробно об этом рассказали представители Севастопольского государственного университета – заведующий кафедры радиоэлектроники и телекоммуникаций доктор технических наук профессор Игорь Афонин и специалист по работе с талантливой молодёжью Елизавета Руснакова.

Что такое онлайн-консультирование? Сколько бюджетных мест предусмотрено для поступающих в вуз в 2020 году? Минимальные баллы предстоящей вступительной кампании и привилегии для выпускников колледжей и техникумов. Слушайте интервью 24 марта в 18:45 и повтор 25 марта в 06:45 на частоте 90.8 fm.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь