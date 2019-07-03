Как жителям Севастополя добиться благоустройства двора?

В этом году за счет городского бюджета в Севастополе планировалось построить 155 детских и спортивных площадок. Большинство из них уже готовы и, как сообщили в департаменте городского хозяйства, при этом удалось даже сэкономить, поэтому площадок будет больше. А качество тех, что сданы в прошлом году, власти решили проверить.

Новый игровой комплекс рядом с домами №20б и 20д по улице Гоголя построили в прошлом году. Малышам он нравится, однако мамы уже находят недочеты.

«В так называемый песочный домик мы детей не пускаем, потому что он по проекту открытый и уже стал туалетом для животных, – жалуется Инна Глушкова. – Вонь стоит страшная. У нас есть собственная песочница, которую мы отремонтируем, и дети будут играть там».

Недовольны жители этого двора и покрытием. Родители не рады тому, что пылью, которая поднимается от бега во время игр, дышат дети. Но есть, по их мнению, и более серьезная проблема: когда дети падают на щебне, раны получаются болезненными.

В случае с плановым строительством детской площадки покрытие регламентируется ГОСТом. Это может быть гравий, земля, смесь песка и щебня.

По федеральным нормам, в плановом строительстве площадок можно использовать и резиновую крошку. Но в Севастополе от неё отказались, во-первых, из-за климатических условий – в жаркую погоду химические вещества могут нанести вред здоровью, а во-вторых, стоимость такого покрытия составляет примерно половину стоимости всего игрового комплекса.

«В первую очередь, сами жители должны принять решение, что им нужно именно такое покрытие, что им требуется именно такое финансовое вложение в данную площадку, – говорит директор департамента городского хозяйства Севастополя Михаил Тарасов, – в части дворовых территорий они сами вправе принять решение и дальше уже модернизировать, дорабатывать, участвовать в программах конкурса и превращать свой двор в другой элемент благоустройства».

Индивидуально для каждого двора-участника покрытие выбирают в рамках программы “Самый дружный двор”. Жители дома №38 по улице Ивана Голубца выиграли грант в 2 миллиона рублей. Построили детскую площадку с синтетическим покрытием, а на оставшиеся деньги благоустроили территорию.

Тем, кто хочет заниматься благоустройством двора самостоятельно, можно объединиться в территориальное общественное самоуправление и подать заявку в департамент по территориальному развитию. Так можно получить сумму от 500 тысяч до 2,5 миллионов рублей.

Еще один вариант – обратиться в администрацию района. Муниципалитетам ежегодно выделяют средства на благоустройство дворовых территорий, в том числе и на детские площадки.

Екатерина Копыткова, Антон Терешкин, Сергей Буторин

Источник: Вести.Севастополь