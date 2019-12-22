Как за 100 лет изменились представления севастопольцев об идеальной ёлке

У традиции украшать праздник живыми растениями немало противников. Одни берегут лес и приносят хвойные домой только в горшках. Другие – убеждённые сторонники искусственных елей и сосен. Теперь главная городская ёлка, тоже искусственная.

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Жизнь новогодних елей начинается в этом цехе. Будущие праздничные деревья сегодня – рулоны пластиковой плёнки. Сначала её нарежут на тонкие полоски-иголочки, затем, уже на другом станке, соберут ветки.

Нарезают ветки вручную. Это практически ювелирная работа, машина с которой не справится. Чтобы веточка получилась вот такой, красивой, конусообразной формы, место среза нужно выбрать с точностью до миллиметра.

Маленькие ветки собирают в большие еловые лапы, для прочности каждую обматывают шелковыми нитями. Кстати, деревья идеальной формы свою популярность теряют. В моде натуральность: пышный ствол и оголённая верхушка. За день на севастопольском предприятии изготавливают около 200 таких, плёночных, елей. Ещё 50 – литых, уже по другой технологии. Пластиковые гранулы переплавляются и заливаются в специальную форму. На выходе сразу готовая ветка. Более прочная, и, как следствие, более дорогая.

А в этом цехе ёлки покрывают снегом. Его рецепт у предприятия свой: вот такой измельчённый хлопок смешивают с клеем. Эти новогодние красавицы уже проходят сушку. На то, чтобы влага испарилась, а остатки смеси осыпались, понадобится от двух до четырёх часов.

Покрыть снегом, говорят, можно абсолютно любую ёлку, не важно по какой технологии она сделана, какого размера и цвета. Севастопольское предприятие производит 120 видов праздничных елей. Технологии привозят из разных стран. Прослужит даже самая дешёвая больше четырёх лет, говорят технологи. Важно правильно её хранить.

«Все искусственные ели, без исключения, боятся сырости. И это главный факт, потому что они все изготавливаются на металле. И, если вы храните её в сухом помещении, то ничего с ней не случится. А элитные модели, которые сделаны полностью из литых веточек, за ними можно даже ухаживать влажной тряпкой, и для них не критичны условия хранения», – поясняет директор розничного отдела продаж Геннадий Плыс.

Главную площадь города тоже украшает искусственная новогодняя ель, в этом году новая – высотой 19 метров. На верхушке, вместо привычной звезды, метровый мультимедийный шар. В нём две тысячи лампочек.

Ещё около девяти тысяч огней украшают ветви дерева. Светодиодные нити создают десятки разнообразных узоров. Как будет выглядеть главный символ нового года в праздничную ночь пока можно только догадываться, но должно получиться настоящее световое шоу.

Выбор в пользу искусственного дерева городские власти сделали в 2008 году. Тогда на площади Нахимова установили ель высотой 15 метров, привезли её из Киева. Эту и другие истории о праздновании Нового года сегодня рассказывают фотографии и газеты из городского архива.

«До революции, буквально, до 1917 года и в период Гражданской войны ёлка на главной площади Севастополя не устанавливалась, потому что Новый год считался праздником семейным и поэтому новогодние мероприятия до революции проводились, в основном, для детей малообеспеченных семей», – отмечает главный специалист-эксперт Главного управления культуры Севастополя Татьяна Андреева.

А впервые новогодняя ель появилась на центральной площади в 1948 году, подробного описания дерева не сохранилось, но известно, что оно было живым. С 1984 года стали устанавливать большой металлический каркас, в который вставляли около 150 небольших сосен или елей. У себя дома Севприроднадзор тоже предлагает ставить живые деревья. Но не рубить их, а выращивать. Ёлку в кубе можно получить в обмен на старые батарейки.

«Для того, чтобы вырастить деревце, нужно всего лишь посадить в плодородный грунт, который имеется в составе эко-куба, семена, и, собственно, ухаживать за ними по инструкции. Семена прорастут и будут радовать вас», – рассказывает консультант отдела природоохранных программ и мониторинга Севприроднадзора Юлия Ищинская.

Деревья в таких кубах краснокнижные. В их числе, например, голубая ель. К этому Новому году вырасти дерево не успеет, как за ним ни ухаживай, но к 2021 его уже можно будет даже нарядить.

Есть вариант быстрее. Приобрести живое растение в садовом центре. Спрос на карликовые хвойные к новому году вырос в 2-3 раза, говорят специалисты. Но держать такое дерево в квартире больше 3-4 дней не рекомендуют.

«Растение пойдёт в рост, те молодые побеги, которые вырастут в условиях квартиры, они будут подвержены вредителям. Как правило, это паутинный клещ, и с очень большой долей вероятности, растение погибнет» – отмечает руководитель садового центра Галина Виноградова.

Лучше остановить свой выбор на растении комнатном, например, араукарии разнолистной. Для её комфорта в комнате необходимо поддерживать температуру не выше 19 градусов. А если без хвойного запаха для вас праздничной атмосферы нет, дендрологи предлагают такой выход: люди покупают живое дерево домой, празднуют с ними Новый год, а потом высаживают у себя во дворах или на каких-то общественных территориях.

Высаживать растения в первые дни нового года могло бы стать новой праздничной традицией. К тому же, в отличие от лиственных деревьев, хвойные выделяют кислород круглый год, а их эфирные масла обладают мощным обеззараживающим и дезинфицирующим эффектом. И чистый воздух, и защита от вирусов.

Алена Давыдова, Сергей Буторин

Источник: Вести.Севастополь