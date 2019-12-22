Как идёт освоение 2 млрд рублей, выделенных на ремонт Большой Морской

На реконструкцию центральной улицы в Севастополе правительство Москвы выделило около двух миллиардов рублей. Большую Морскую мостят гранитной плиткой из Ленинградской области. Строители используют те же инструменты и методы, что и применяли во времена Петра Первого. Для работы движение по улице приходится ограничить, но в будущем это позволит проводить текущий ремонт, не мешая водителям и пешеходам.

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Будний день. 9 часов утра. Площадь Ушакова едва справляется с потоком автомобилей. На 4-й Бастионной, Гоголя, Шмидта, Адмирала Октябрьского заторы. Легковые машины и общественный транспорт смешались с экскаваторами и погрузчиками. 150 подчинённых прораба Алексея Ковалёва наращивают темп работ.

Семь раз отмерить, и только затем опустить камень, для них не поговорка, а должностная инструкция.

«Чтобы получился рисунок, приходится каждую плиточку переворачивать, подгонять, во-первых, надо чтобы она ровно была натянуть веревочки, прогнать первый ряд, потом второй и так каждую плитку аккуратненько положим», – поясняет руководитель работ по укладке плитки Алексей Ковалёв.

Орнамент на разных участках будет разный. На пешеходной зоне из плитки выкладывают волны, а у театра имени Лавренёва квадраты разных оттенков.

Плитку трёх цветов: классического серого, с розовым и красным оттенками привезли с трёх разных месторождений Ленинградской области. Сейчас её выгружают, чтобы отвезти на участки. Это натуральный гранит, и им вымостят все пешеходные зоны Большой Морской, а это около 37 тысяч квадратных метров.

Работа тяжёлая, ведь один квадрат такой плитки весит около 50 килограммов. Новые бордюры на центральной улице города тоже гранитные, толщиной 30 сантиметров.

Опускать 300-килограммовый камень в траншею помогает специальная техника, но работы по его установке ни одной машине не под силу. При стыковке бордюра важна едва ли не ювелирная точность. Установить камень надёжно и ровно, и не повредить его при этом помогает боевая подруга – «машка». Так, любя, между собой называют этот деревянный инструмент.

Говорят, аналогов деревянной помощнице не могут придумать еще со времен Петра первого. Тогда каждого купца обязали привозить с собой в Петербург по камню.

«Эти булыжники выкладывались в мостовые все, а мостовые в те времена делали женщины, и вот они и придумали это брёвнышко с этой ручечкой, чтобы укладывать эту брусчаточку, забивать её в песок, и назвали её «машкой», – говорит руководитель работ по укладке плитки Алексей Ковалёв

И такая незаменимая Машка у каждой бригады своя. Натуральным камнем не только вымостят дорожки, из него сделают подпорные стены и лестницы. «Таврическую» восстановят в историческом облике. А возле кинотеатра «Победа» смонтируют сиденья для летнего кинотеатра. Первый сеанс под открытым небом здесь планируют провести уже в мае. Подрядная организация проводит работы на Большой Морской по программе взаимодействия Севастополя с Москвой, фирма – столичная.

«Задачи стоят перед нами можно сказать громадные, сроки очень сжатые, приступили мы в ноябре месяце, закончить мы должны 20 апреля», – делится руководитель проекта Артём Егоров.

На участке от улицы Суворова до площади Лазарева ещё только прокладывают кабельную канализацию. Прокопать траншею, глубиной около двух метров всё равно что проложить шахту в горах, говорят рабочие. Грунт в центре Севастополя скалистый и такая работа под силу только гидромолоту. В траншею закладывают по девять труб. В них – кабели связи и электропровода. Сети прокладывают вдоль дороги по обеим сторонам улицы.

«Нам нужно через определённые участки соединить эти кабельные канализации между собой, для этого нам требуется сделать перекрытие, чтобы можно было сделать пересечение через дорогу, чтобы можно было после нового года проходить кабельной канализацией по левой стороне», – уточняет руководитель работ по укладке электросетей Вячеслав Руссу.

Именно для переброски сетей через дорогу, движение на Большой Морской на выходных остановили. Перекрыта вся улица: от площади Лазарева до площади Ушакова. Закрыты все выезды из дворов, а также с улиц Патриса Лумумбы, Сергеева-Ценского и Шмидта от Очаковцев. На центральный городской холм с площади Лазарева подняться тоже нельзя. Проезд по улице Воронина разрешён только в сторону спуска Шестакова. Транспорт с проспекта Нахимова перенаправили по улицам Генерала Петрова, Маяковского и Айвазовского.

«Исходя из того, как транспортная нагрузка проявит себя в эти два дня, будем понимать, какое ограничение вводить на новогодние праздники. Не исключено, что со 2 января и во все праздничные дни будем вводить ограничения», – предупреждает начальник отдела безопасности дорожного движения ГБУ «Севастопольский Автодор» Сергей Волков.

А вот в случае аварии перекрывать движение, снимать плитку и разрушать элементы благоустройства необходимости не будет, заверяет подрядчик.

«Ставятся колодцы специальные проходные, где может человек залезть и обслуживать данные сети и соответственно выбросы делаются на каждую опору, которые у нас идут по Большой Морской», – рассказывает руководитель работ по укладке электросетей Вячеслав Руссу.

Колодцы тоже современные – пластиковые, такими сегодня может похвастаться далеко не каждый город России. Прослужат минимум полвека, говорят рабочие. 75-летие Победы город с героической историей встретит в новом облике. И, после праздничного парада, его жители и гости смогут прогуляться уже по обновлённой, оформленной в одном стиле, центральной улице. Возможно тогда сегодняшняя стройка, транспортные коллапсы и неудобства для пешеходов станут лишь частью истории.

Алёна Давыдова, Сергей Буторин

Источник: Вести.Севастополь