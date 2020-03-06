Как и зачем соблюдать Великий пост, рассказали священники

6 марта 2020     18
Как и зачем соблюдать Великий пост, рассказали священники

Почему церковный пост – это добровольное волеизъявление человека? Как и зачем соблюдать Великий пост, который начинается за семь недель до Пасхи? В студии Вести ФМ Севастополь гости: настоятель храма преподобного Сергия Радонежского села Орлиное Владимир Ломакин и настоятель храма святого Андрея Первозванного в бухте Омега Иван Лучин. Священнослужители рассказали, что отказ от мясо-молочной продукции и её производных – это не цель поста, а лишь средство.

«Смысл поста и всех наших молитв, чтобы человек увидел себя со стороны, посмотрел внутрь себя, в свои помыслы. Ответил себе: чем я дышу, к чему у меня наклонности?», – пояснил отец Владимир.

Гости в студии отметили, что рассказывать всем, что вы поститесь нет необходимости, как и отказываться отмечать выпавшие на это время дни рождения близких или нецерковный праздник – 8 Марта.

«Церковь и человек верующий может вложить в этот праздник другой смысл – просто дань уважения женщине. День, когда мы можем поздравить своих мам, бабушек с праздником, выразить им глубокое почитание за их труды, за их любовь к нам, за их заботы. Можем подарить им цветы, можем петь с ними песни добрые, хорошие, подарить радость людям, подарить частичку своей любви к людям», – отметил отец Владимир.

У наших гостей мы узнали: какие ограничения, запреты, воздержания, а также послабления существуют для постящихся. Где взять духовные силы, чтобы выдержать пост?

Вести ФМ – Севастополь

Источник: Вести.Севастополь

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