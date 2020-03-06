Как и зачем соблюдать Великий пост

6 марта 2020     11
Как и зачем соблюдать Великий пост

Почему церковный пост – это добровольное волеизъявление человека? Как и зачем соблюдать Великий пост, который начинается за семь недель до Пасхи? В студии Вести ФМ Севастополь гости: настоятель храма преподобного Сергия Радонежского села Орлиное Владимир Ломакин и настоятель храма святого Андрея Первозванного в бухте Омега Иван Лучин. Священнослужители рассказали, что отказ от мясо-молочной продукции и её производных – это не цель поста, а лишь средство.

«Смысл поста и всех наших молитв, чтобы человек увидел себя со стороны, посмотрел внутрь себя, в свои помыслы. Ответил себе: чем я дышу, к чему у меня наклонности?», – пояснил отец Владимир.

Гости в студии отметили, что рассказывать всем, что вы поститесь нет необходимости, как и отказываться отмечать выпавшие на это время дни рождения близких или нецерковный праздник – 8 Марта.

«Церковь и человек верующий может вложить в этот праздник другой смысл – просто дань уважения женщине. День, когда мы можем поздравить своих мам, бабушек с праздником, выразить им глубокое почитание за их труды, за их любовь к нам, за их заботы. Можем подарить им цветы, можем петь с ними песни добрые, хорошие, подарить радость людям, подарить частичку своей любви к людям», – отметил отец Владимир.

У наших гостей мы узнали: какие ограничения, запреты, воздержания, а также послабления существуют для постящихся. Где взять духовные силы, чтобы выдержать пост?

Вести ФМ – Севастополь

Источник: Вести.Севастополь

Поделиться:

Сейчас читают:

Опубликована полная версия документа по делу Логинова со словами Тихонова
Опубликована полная версия документа по делу Логинова со словами Тихонова

В распоряжении телеканала «Матч ТВ» оказался документ, ставший причиной обысков в номере российского биатлониста Александра Логинова во время чемпионата мира …


В диване россиянина нашли похищенную школьницу
В диване россиянина нашли похищенную школьницу

В Костромской области школьницу нашли в коробе для белья в диване местного жителя, который ее похитил. Об этом в пятницу, …


Эрдоган запросил у США Patriot после переговоров с Путиным
Эрдоган запросил у США Patriot после переговоров с Путиным

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган запросил военную помощь у США. Об этом он рассказал после переговоров с российским коллегой Владимиром …


Россиян с лайнера Diamond Princess отпустят с карантина в Казани
Россиян с лайнера Diamond Princess отпустят с карантина в Казани

Россиян, доставленных в Казань с круизного лайнера Diamond Princess, где была зафиксирована вспышка коронавируса, планируют отпустить из карантина в ближайшие …


Тротуары в Ставрополе очистят от жвачек к праздникам
Тротуары в Ставрополе очистят от жвачек к праздникам

В Ставрополе началась очистка тротуаров перед 8 марта. С брусчатки убирают брошенную жевательную резинку. По словам мэра Ставрополя Андрея Джатдоева, …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты