Как меняются моря – исследования лаборатории морской радиобиологии

Сегодня исполняется 90 лет со дня рождения академика Геннадия Поликарпова. Один из выдающихся специалистов Института биологии южных морей, он стал основателем морской радиоэкологии, изучал последствия аварии в Чернобыле, и его наработки использовали после аварии на японской АЭС Фукусима-1. К памятной дате в ИНБЮМе проводят конференцию. Опытом делятся специалисты из Москвы, Обнинска, Гатчины, Киева, Симферополя и Севастополя. Как молодые учёные изучают радиобиологию Чёрного моря сейчас и какие уникальные исследования проводят?

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Одна из задач лаборатории – измерение микроконцентрации плутония в морской воде. Такие исследования не проводит ни одна из стран Черноморского бассейна.

«В настоящее время он не представляет опасности в Черном море в экологическом смысле, но является важным трассером многих биогеохимических процессов», – говорит Владислав Проскурин, младший научный сотрудник радиационной химической биологии Института биологии южных морей.

Молодые ученые продолжают дело академика Геннадия Поликарпова. Он создал в Севастополе первую в бассейне Черного и Средиземного морей лабораторию морской радиобиологии. Артем Параскив в этой лаборатории работает сейчас. За несколько лет в Институте биологии южных морей обошел полмира на научно-исследовательских судах.

«Отбирали пробы по ходу этой экспедиции в Индийском океане, Красном, Средиземном морях и вокруг практически всей Европы, – рассказывает Артем Параскив. – После чего принял участие еще в двух больших экспедициях в Арктике, мы брали пробы воды и донных отложений на предмет радиоактивности».

Речь идёт о микроконцентрации. А вот значительной – даже у берегов Крыма – она могла бы быть, если бы сбылись планы западных стран использовать Чёрное море как могильник для ядерных отходов. Но Геннадию Поликарпову и его наставнику Владимиру Водяницкому удалось противодействовать этому и доказать губительность идеи. Академик изучал и последствия Чернобыльской аварии. Его наработки использовали японцы в 2011 году после аварии на АЭС Фукусима-1. О вкладе Геннадия Поликарпова в науку его коллеги и ученики говорят на конференции, посвящённой 90-летию со дня рождения ученого. За свою жизнь он написал около 900 работ, был во множестве экспедиций. В том числе, на научно-исследовательском судне “Профессор Водяницкий”. В те времена экспедиции на собственных научных судах отправлялись далеко за пределы Черного моря – ученые работали даже у берегов Антарктиды.

Недавно “Профессор Водяницкий” вернулся из экспедиции по Черному морю. Почти месяц ученые ИНБЮМа и Морского гидрофизического института изучали физические, химические и биологические характеристики на разных точках: от самой глубокой – около 2 километров – до прибрежных зон. В том числе, состояние планктона.

«Оценивая запасы планктона, его состояние, какие-то количественные характеристики численности, биомассы, мы можем оценить запасы пищи для рыбы, – объясняет Дарья Литвинюк, научный сотрудник лаборатории микропланктона. – Черное море, как, наверное, любое море оно, в общем-то стабильнее, чем мы могли себе представить. Природа сопротивляется любому упорному воздействию».

Мониторинг показателей состояния морской среды севастопольские учёные проводят и в Азовском море.

«Черное и Азовское моря совершенно разные как по своей геоморфологии, так и воде: разные соленость, плотность, температура, – говорит Евгений Медведев. младший научный сотрудник отдела биохимии моря Морского гидрофизического института РАН, – особый интерес находится в зоне смешения вод, в зоне влияния одного на другое».

Эти наблюдения имеют важное значение для изучения изменения мирового климата, которое сейчас уже нельзя отрицать, рассказывает Евгений Медведев. Для точности исследований важно проводить их регулярно. В экспедиции на “Профессоре Водяницком” выходят в море несколько раз в год. Следующая запланирована на осень. А в августе судно отправится в район мыса Опук. Сотрудники Московского государственного университета займутся изучением сейсмики, гидрологии и гидрохимии воды у побережья Крыма.

Вероника Андреева, Сергей Буторин, Инна Лисинец

Источник: Вести.Севастополь