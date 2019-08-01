Как отметили День ВМФ на четырех флотах России

67% жителей нашей страны считают Военно-морской флот России самым сильным в мире. Это данные опроса, который провел Всероссийский центр изучения общественного мнения накануне Дня ВМФ. Абсолютное большинство респондентов — 89% — уверены, что российский флот способен защитить морские рубежи страны в случае реальной угрозы со стороны других государств. На что способны соединения флота, военнослужащие показали непосредственно на самом празднике. Как его провели на всех флотах России – в нашей рубрике “Вести флота”.

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Источник: Вести.Севастополь