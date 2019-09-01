Как отразится на работе Балаклавского рудоуправления перенос производства?

Балаклавское рудоуправление сегодня основной поставщик щебня не только для ремонта улиц Севастополя, но и для многих строек всего полуострова. При этом крупное промышленное предприятие расположено практически в курортной зоне, на которую у властей города большие планы в рамках стратегии развития Балаклавской бухты. На одной чаше весов – рабочие места, налоги, жизненно необходимая продукция, на другой – туристическая привлекательность территории и экология. Как соблюсти баланс интересов?

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Ландшафт, похожий на инопланетный, создают машины-гиганты. В одном таком ковше 8 тонн породы – даже БелАЗ проседает под этим весом. Рядом работает техника на тридцать лет моложе. Машинист Александр Кокошкин учится управлять новейшим оборудованием предприятия – буровым станком корейского производства. Страна Юго-Восточной Азии в противовес недавним японским санкциям решила поддержать российскую промышленность. Быстро заключили контракт с севастопольскими промышленниками и привезли машину в карьер.

«Мы недавно ее приняли, приезжал представитель Южной Кореи, завода-изготовителя. Он ее отлаживал, – рассказывает Александр Кокошкин, – Это существенно увеличило производительность труда».

Обновление и реконструкция предприятия начались в 2017-м, когда рудоуправление подписало с городом специнвестконтракт. Он подразумевает дотации в обмен на перенос производственных мощностей из Балаклавской бухты, чтобы территорию у моря развивать в рамках приоритетного рекреационного проекта. Дробильную фабрику переместили на борт действующего карьера, чтобы защитить курортную зону от шума и пыли (с ней, кстати, борются особенно тщательно: каждые два часа поливают дороги), ведь конвейер работает без остановки.

Балаклавское рудоуправление изначально проектировалось как сырьевая база для южноукраинских металлургических комбинатов. После 2014-го года этот рынок оказался недоступен, и сейчас руководство предприятия ждёт открытия железнодорожной части Крымского моста, чтобы поддержать эту отрасль промышленности на материковой части России.

В лаборатории кипит раствор известняка с соляной кислотой. Токсичный коктейль нужен для того, чтобы определить процентное содержания карбоната кальция и магния. Точный анализ делают перед отправкой сырья на предприятие химической и пищевой промышленности.

«После всех тестов наш известняк ж/д вагонами отправляется на Крымский содовый завод в Красноперекопск, где из него делают пищевую соду, кальцинированную соду и бытовую химию», – говорит Наталья Иванова, начальник отдела технического контроля БРУ.

В прошлом году Балаклавское рудоуправление побило пятнадцатилетний рекорд добычи – произвело почти 4 миллиона тонн известняка. Это принесло в бюджет Севастополя 480 миллионов рублей в виде налогов, что сравнимо с объёмом инвестиций в предприятие. Иначе говоря, реорганизация окупилась региону и открыла экономические перспективы района.

«Мы всегда понимали, что район Балаклавской бухты – не совсем то место, где должны существовать промышленные предприятия, – говорит генеральный директор Балаклавского рудоуправления им. А.М. Горького Валерий Немченко.- Главное, что благодаря этой реконструкции мы видим перспективу. Это сохранения рабочих мест, это поступления в казну города».

После демонтажа дробильной фабрики и железнодорожного хозяйства территории вернут первозданный вид. Для этого используют технологию, которая обычно упоминается на страницах научной фантастики про освоение космоса – терраформирование. Это уже начали делать на месте отработанного западно-балаклавский карьера. Им пользовались с 30-х по 60-е годы, а последние 50 лет хранили там щебень перед отправкой.

«Сейчас продолжается горнотехническая рекультивация, но она уже в данный момент заканчивается. И буквально осенью будем приступать к биологической рекультивации, – объясняет Андрей Саранских, технический директор БРУ. – А дальнейшее применение в народном хозяйстве – строительство тех объектов, которые город будет здесь планировать».

Породу, как дамасскую сталь, укатывают по слоям, что даёт сравнимый с изначальным – природным – показатель плотности. Результат технической и биологической рекультивации можно представить на примере Кадыковского карьера. Там в прошлом году высадили 19 тысяч саженцев лоха серебристого и крымской сосны. Голубое озеро, по оценкам гидрологов, вмещает в себя 5 миллионов кубометров воды (около десятой части Чернореченского водохранилища). Возможно, когда-нибудь этот водоём станет резервным питьевым источником города. Ну а пока на нём живут чайки и бакланы, и это хороший знак: природа принимает землю обратно.

Ростислав Колмагоров, Наталья Бабкевич

Источник: Вести.Севастополь