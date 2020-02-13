Как планируется привлекать туристов в Севастополь

13 февраля 2020     16
Как планируется привлекать туристов в Севастополь

Расскажет руководитель рабочей группы по событийному и экскурсионному туризму Координационного совета по развитию туризма Севастополя Наталья Коломина.

Почему событийный и экскурсионный туризм лучше развивать вместе? Как помочь в осуществлении новых проектов новичкам туристической отрасли? В студии Вести ФМ – руководитель рабочей группы по событийному и экскурсионному туризму Координационного совета по развитию туризма Севастополя Наталья Коломина. Говорим о перспективах развития туристической сферы Севастополя 13 февраля в 18:45 и 14 февраля в 06:45. Слушайте программу на частоте 90,8.

Вести ФМ – Севастополь

Источник: Вести.Севастополь

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